Red Bull pede quantia milionária para liberar Klopp para Alemanha Ex-treinador de Borussia Dortmund e Liverpool é apontado como principal candidato

A Seleção da Alemanha já definiu o principal alvo para substituir o técnico Julian Nagelsmann, que deve deixar o comando da equipe após a eliminação para o Paraguai na Copa do Mundo: Jurgen Klopp.

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Segundo o jornal Bild, o ex-treinador de Borussia Dortmund e Liverpool teria admitido a possibilidade de encerrar a aposentadoria para assumir a seleção alemã.

Caso a negociação avance, a questão financeira deve ser um dos principais obstáculos. De acordo com o Bild, a federação alemã precisará desembolsar uma quantia milionária para contratar Klopp, embora os valores ainda não tenham sido divulgados.

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Um fator que pode facilitar a operação é o novo acordo comercial com a Nike, que garantirá à seleção alemã um aporte de 100 milhões de euros por ano, valor próximo de R$ 600 milhões na cotação atual.

Jürgen Klopp na Red Bull (Foto: Mihai Stetcu / Red Bull Content Pool)

Números de Jurgen Klopp na carreira

Ao longo da carreira, o técnico Jurgen Klopp construiu uma trajetória marcada pela longevidade e pelos resultados expressivos. Somando as passagens por Mainz 05, Borussia Dortmund e Liverpool, comandou 1.078 partidas, com 596 vitórias, 238 empates e 244 derrotas. O retrospecto representa um aproveitamento superior a 55% dos pontos disputados apenas em triunfos.

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Os melhores momentos da carreira vieram principalmente à frente de Dortmund e Liverpool. Klopp conquistou 13 títulos, incluindo uma edição da UEFA Champions League, uma da Premier League e um Mundial de Clubes. Na Alemanha, também levantou duas vezes a Bundesliga, uma Copa da Alemanha e duas Supercopas da Alemanha.

Na Inglaterra, o treinador ampliou sua galeria de conquistas ao vencer uma Copa da Inglaterra, duas Copas da Liga Inglesa, uma Supercopa da Inglaterra e uma Supercopa da Uefa.

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