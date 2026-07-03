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Nagelsmann deixa seleção da Alemanha, e Klopp é favorito ao cargo após eliminação na Copa

Federação Alemã vê ex-Liverpool como principal alvo para o novo ciclo

PorGabriel AndradeRio de Janeiro (RJ)
03/07/2026 11:08
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alemanha copa do mundo nagelsmann
Naglesmann deixa campo com jogadores da Alemanha após eliminação na Copa do Mundo (ROBERT CIANFLONE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Julian Nagelsmann não é mais o treinador da seleção da Alemanha. O técnico deixou o comando após eliminação precoce na Copa do Mundo, para o Paraguai, na segunda fase da competição. A Federação Alemã anunciou a saída de Nagelsmann nesta sexta-feira (3). O ex-treinador publicou uma carta de despedida, agradecendo à comissão e a todos os envolvidos durante o trabalho, e explicou a decisão de deixar o cargo. 

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    — Tenho pensado muito nos últimos dias, desde a partida, e conversei com pessoas de confiança no meu círculo pessoal e na organização. A decisão não foi fácil para mim. Meu objetivo principal sempre foi o sucesso do time. Depois de uma decepção tão amarga, temos a chance de um novo começo — escreveu Nagelsmann.

    — Gostaria de agradecer à minha equipe técnica e a todas as pessoas da organização que nos apoiaram, especialmente aos jogadores com quem pude trabalhar. Um agradecimento especial também vai para os fãs. Vocês nos carregaram, confiaram em nós, nos deram energia, mesmo em fases difíceis. Sinto muito, estou magoado por termos decepcionado vocês e não podermos dar mais noites de futebol nesta Copa do Mundo. Vocês mereciam muito mais — concluiu.

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    julian nagelsmann treinador técnico alemanha
    Julian Nagelsmann durante virada da Alemanha (Foto: ALEXANDER HASSENSTEIN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
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    • A ideia inicial de Julian Nagelsmann era pela continuidade do trabalho. O técnico afirmou que não fugiria da responsabilidade e que, se fosse da vontade da federação, estaria pronto para os próximos desafios. Nagelsmann encerra uma passagem de quase três anos à frente da Alemanha. No período, foram 37 jogos, com 23 vitórias, seis empates e oito derrotas. Sob seu comando, acumulou campanhas de segunda fase de Copa do Mundo, quartas de final da última Eurocopa e um quarto lugar na última edição da Liga das Nações.

    Alemanha quer Klopp

    Após a saída de Nagelsmann, a Alemanha tem Jurgen Kopp como principal nome para assumir a seleção. A Federação já iniciou os contatos com o alemão e disse que o ex-treinador, que hoje é diretor global da Red Bull, já indicou interesse em assumir a seleção alemã. 

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    — Quanto à nomeação de um sucessor, a liderança da Federação Alemã de Futebol agora buscará conversas com Jürgen Klopp, que já indicou sua disposição geral em assumir o cargo — anunciou a Federação Alemã. 

    O jornal alemão Bild também confirmou que Klopp passou a considerar a possibilidade de voltar à beira do campo para comandar a seleção da Alemanha.

    Klopp vibrando para a torcida do Liverpool, sorrindo e de mão fechada e erguida.
    Jurgen Klopp, pela equipe do Liverpool, da Inglaterra (Foto: GLYN KIRK / AFP)

    Negociação com a Red Bull

    A possível chegada de Jurgen Klopp à seleção da Alemanha também dependerá de um acordo com o grupo Red Bull, com quem o treinador tem contrato desde 2025 como diretor global de futebol. Apesar de não haver multa rescisória prevista, o jornal Bild informa que a empresa não pretende liberá-lo sem compensação financeira, o que obrigaria a Federação Alemã a negociar um valor. 

    ➡️Red Bull pede quantia milionária para liberar Klopp para Alemanha

    Caso a negociação avance, a questão financeira deve ser um dos principais obstáculos. De acordo com o Bild, a federação alemã precisará desembolsar uma quantia milionária para contratar Klopp, embora os valores ainda não tenham sido divulgados. 

    Um fator que pode facilitar a operação é o novo acordo comercial com a Nike, que garantirá à seleção alemã um aporte de 100 milhões de euros por ano, valor próximo de R$ 600 milhões na cotação atual.

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