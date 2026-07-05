Remada viking: como surgiu a comemoração da torcida da Noruega na Copa? Seleção norueguesa enfrenta o Brasil neste domingo (5)

A Seleção Brasileira enfrenta a Noruega, neste domingo (5), às 17h (de Brasília), em Nova York, nos Estados Unidos, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Durante o torneio, os noruegueses têm chamado atenção por comemorarem as vitórias em uma remada viking. Entenda a origem do gesto.

A comemoração, que tomou conta do Mundial, teve origem em 2025, quando o torcedor Ole Froystadm atualmente conhecido como "Mr Row Row", criou uma música inspirada nos remadores vikings. A ideia, então, foi adotada pelo grupo de torcedores, e assim, surgiu a famosa remada. Torstein Hamran, membro da diretoria da torcida da Noruega, deu detalhes da criação em entrevista à ESPN norte-americana.

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— Criar um cântico épico tinha se tornado um objetivo, uma espécie de sonho meu. Então, no ano passado, sentei e aprendi muito sobre diferentes cânticos, andando por aí durante o dia ouvindo música, tentando experimentar diferentes movimentos e pensando no que poderia causar impacto — iniciou o torcedor, antes de completar.

— Eu queria que fosse curto. Queria que fosse fácil. Queria que fosse difícil. Queria que tivesse cultura e que tivesse um impacto enorme. Eu penso: 'Bem, era exatamente isso que os vikings faziam. Eles remavam para a batalha. Eles recolhiam as velas, lançavam seus propulsores e chegavam à costa… Foi como uma revelação. Com o movimento e a forma como movemos o corpo, vai ser como uma onda no estádio. Vai ser incrível — concluiu.

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A primeira vez que os torcedores testaram o gesto em um estádio foi em março deste ano, em um amistoso contra a Suíça, em uma partida que terminou sem gols. Na época, a comemoração ainda não indicava que seria um sucesso.

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Contudo, em junho, durante um amistoso contra a Suécia, que terminou com uma vitória da Noruega por 3 a 1, a celebração ganhou força. Desta vez, os organizadores preparam os torcedores, com direito a um vídeo explicativo nas redes sociais.

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O resultado foi a imediata popularização da comemoração. Rapidamente, noruegueses começaram a realizar o gesto em estádios e a ação se estendeu durante a Copa do Mundo para ruas, escadas rolantes, todos em vídeos virais na internet.

🇳🇴🥁🚣🏻‍♂️ SENSACIONAL! A "remada viking" dos jogadores e torcedores da Noruega após a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo.



🎥 @CazeTVOficial pic.twitter.com/lyKipccHLQ — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) June 30, 2026

Brasil x Noruega

As seleções se enfrentam neste domingo (5), às 17h (de Brasília), em Nova York, nos Estados Unidos, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. O Brasil alcançou determinada fase do torneio após passar em primeiro lugar do Grupo C e eliminar o Japão na segunda fase.

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Por outro lado, a Noruega se classificou em segundo lugar do Grupo I, que teve como líder a França. Na segunda fase, os noruegueses eliminaram a seleção da Costa do Marfim, em uma vitória dramática por 2 a 1, em Dallas, nos Estados Unidos.

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