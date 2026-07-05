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Jurgen Klopp é o novo treinador da Alemanha, diz jornalista

Ex-Liverpool e Borussia Dortmund será o responsável por comandar a tetracampeã

PorLucas Moreira GomesRio de Janeiro (RJ)
05/07/2026 08:30
Atualizado há 2 minutos
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Jürgen Klopp comandou jogo festivo em homenagem a Blaszczykowski e Piszczek (Foto: Divulgação / Borussia Dortmund)

A tetracampeã mundial tem um novo comandante para liderar sua reconstrução. O técnico Jurgen Klopp aceitou o convite da Federação Alemã de Futebol (DFB) e assumirá a seleção nacional para o próximo ciclo de Copa do Mundo. A informação é do jornalista Fabrizio Romano. O ex-comandante do Liverpool já deu o "sim" à entidade e deixará o cargo de diretor global de futebol do Grupo Red Bull — cujo vínculo contratual ainda é o único entrave em discussão, embora o acerto seja tratado como garantido.

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    • A chegada do lendário treinador de 59 anos preenche a lacuna deixada por Julian Nagelsmann, que encerra uma passagem de quase três anos após a eliminação precoce da Alemanha diante do Paraguai no último Mundial.

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    Jürgen Klopp comandou jogo festivo em homenagem a Blaszczykowski e Piszczek (Foto: Divulgação / Borussia Dortmund)

    O retorno ao futebol alemão


    Nome histórico do Borussia Dortmund e do Liverpool — clube onde conquistou a Premier League, a Liga dos Campeões da Europa e o Mundial de Clubes —, Klopp regressa ao futebol de seu país natal com a missão de devolver a competitividade à seleção alemã.

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    • As negociações entre o técnico e a DFB já eram de conhecimento público. Recentemente, em entrevista à emissora alemã Magenta TV, o próprio Klopp indicou que estava pronto para o desafio:

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    — Tenho o tanque cheio e estou pronto. Precisamos conversar bastante, porque os problemas da seleção não começaram agora, mas estou preparado para esse desafio — afirmou Klopp à Magenta TV.

    A cláusula de liberação com a Red Bull


    Conhecedor profundo do cenário germânico, Klopp marcou época na Inglaterra e se despediu dos gramados britânicos ao término da temporada 2023/24. Em janeiro, o profissional aceitou o convite da Red Bull para se tornar diretor global da marca, função que ocupa até o momento.

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    No entanto, segundo Romano, o contrato com a multinacional possui uma cláusula de rescisão específica para o caso de um convite da seleção alemã. Esse cenário era tratado internamente como a única possibilidade de interrupção do vínculo antes do término previsto.

    O fim da Era Nagelsmann


    Nagelsmann se despede do cargo com um retrospecto de 37 jogos, 23 vitórias, seis empates e oito derrotas. Sob sua liderança, a Alemanha acumulou uma eliminação na segunda fase da Copa do Mundo, a queda nas quartas de final da última Eurocopa e um quarto lugar na Liga das Nações.

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    Julian Nagelsmann, ex-treinador da Alemanha (Foto: ALEXANDER HASSENSTEIN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

    Em carta de despedida, o ex-treinador agradeceu à comissão técnica, aos atletas e aos torcedores, além de justificar sua saída:

    — Tenho pensado muito nos últimos dias, desde a partida, e conversei com pessoas de confiança no meu círculo pessoal e na organização. A decisão não foi fácil para mim. Meu objetivo principal sempre foi o sucesso do time. Depois de uma decepção tão amarga, temos a chance de um novo começo — escreveu Nagelsmann.

    — Gostaria de agradecer à minha equipe técnica e a todas as pessoas da organização que nos apoiaram, especialmente aos jogadores com quem pude trabalhar. Um agradecimento especial também vai para os fãs. Vocês nos carregaram, confiaram em nós, nos deram energia, mesmo em fases difíceis. Sinto muito, estou magoado por termos decepcionado vocês e não podermos dar mais noites de futebol nesta Copa do Mundo. Vocês mereciam muito mais — concluiu o ex-comandante.

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