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Rolan? Entenda a pronúncia dos jogadores da Noruega, rival do Brasil

Seleções se enfrentam neste domingo (5) pelas oitavas de final da Copa do Mundo

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
05/07/2026 09:25
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Haaland e jogadores da Noruega comemoram gol da vitória sobrea a Costa do Marfim pela Copa do Mundo
Haaland e jogadores da Noruega comemoram gol da vitória sobrea a Costa do Marfim pela Copa do Mundo (Foto: Paul ELLIS / AFP)

A Seleção Brasileira enfrenta a Noruega, neste domingo (5), às 17h (de Brasília), em Nova York, nos Estados Unidos, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Para a ocasião, o Lance! pediu para um jornalista norueguês ensinar a correta pronúncia dos nomes dos jogadores noruegueses.

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    O comunicador passou pela possível escalação inicial da Noruega para o confronto. Os nomes citados foram: Orjan Nyland, David Moller Wolfe, Kristoffer Ajer, Torbjorn Heggem, Marcus Holmgren Pedersen, Patrick Berg, Sender Berge, Martin Odegaard, Alexander Sorloth, Erling Haaland, Antonio Nusa, além, claro, do técnico, Stale Solbakken.

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    Diante das pronúncias, duas se destacaram. A primeira do atacante Erling Haaland e do meia Sender Berge, que gerou inclusive uma brincadeira do jornalista com a forma dos brasileiros de falar. Veja o vídeo abaixo:

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    As seleções se enfrentam neste domingo (5), às 17h (de Brasília), em Nova York, nos Estados Unidos, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. O Brasil alcançou determinada fase do torneio após passar em primeiro lugar do Grupo C e eliminar o Japão na segunda fase.

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    Por outro lado, a Noruega se classificou em segundo lugar do Grupo I, que teve como líder a França. Na segunda fase, os noruegueses eliminaram a seleção da Costa do Marfim, em uma vitória dramática por 2 a 1, em Dallas, nos Estados Unidos.

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