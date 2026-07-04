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Veja números da Globo na segunda fase da Copa do Mundo

Fase estreante no Mundial chegou ao fim na última sexta-feira (3)

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
04/07/2026 21:12
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Elenco do grupo Globo para transmissão dos jogos da Copa do Mundo de 2026 (Foto: ESTEVAM AVELLAR/TV GLOBO)
Elenco do grupo Globo para transmissão dos jogos da Copa do Mundo de 2026 (Foto: ESTEVAM AVELLAR/TV GLOBO)

A Globo (TV Globo + sportv + Ge TV) já alcançou 133 milhões de pessoas nos primeiros 23 dias de Copa do Mundo – do início até o final da fase 16 avos de final -, registrando crescimento de 10% no alcance na comparação com o mesmo período antes do início do Mundial. A TV aberta (TV Globo + SBT) segue sendo a escolha do público para acompanhar a Copa com 89% do alcance; e só a Globo sozinha alcança 86% do total do público do evento.

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    • 1 - Escócia x Brasil (24/6/2026) - 39 pontos (TV Globo)
    2 - Brasil x Japão (29/6/2026) - 36 pontos (TV Globo)
    3 - Brasil x Haiti (19/6/2026) - 35 pontos (TV Globo)
    4 - Brasil x Marrocos (13/6/2026) - 33 pontos (TV Globo)
    5 - Argentina x Cabo Verde (3/7/2026) - 28 pontos (TV Globo)
    6 - Alemanha x Paraguai (29/6/2026) - 26 pontos (TV Globo)
    7 - Japão x Suécia (25/6/2026) - 24 pontos (TV Globo)
    8 - Arábia Saudita x Uruguai (15/6/2026) - 23 pontos (TV Globo)
    9 - México x África do Sul (11/6/2026) - 21 pontos (TV Globo)
    10 - Equador x Alemanha (25/6/2026) - 20 pontos (TV Globo)
    11 - Uruguai x Espanha (26/6/2026) - 19 pontos (TV Globo)
    12 - Bélgica x Senegal (1/7/2026) - 19 pontos (TV Globo)
    13 - Inglaterra x Croácia (17/6/2026) - 19 pontos (TV Globo)
    14 - Noruega x Senegal (22/6/2026) - 19 pontos (TV Globo)
    15 - França x Senegal (16/6/2026) - 18 pontos (TV Globo)
    16 - Panamá x Inglaterra (27/6/2026) - 18 pontos (TV Globo)
    17 - Inglaterra x Gana (23/6/2026) - 17 pontos (TV Globo)
    18 - Espanha x Áustria (2/7/2026) - 17 pontos (TV Globo)
    19 - EUA x Paraguai (12/6/2026) - 17 pontos (TV Globo)
    20 - Costa do Marfim x Equador (14/6/2026) - 17 pontos (TV Globo)
    21 - Austrália x Egito (3/7/2026) - 17 pontos (TV Globo)
    22 - Costa do Marfim x Noruega (30/6/2026) - 17 pontos (TV Globo)
    23 - Noruega x França (26/6/2026) - 17 pontos (TV Globo)
    24 - Uruguai x Cabo Verde (21/6/2026) - 16 pontos (TV Globo)
    25 - Bélgica x Egito (15/6/2026) - 16 pontos (TV Globo)
    26 - Holanda x Japão (14/6/2026) - 16 pontos (TV Globo)
    27 - México x Coreia do Sul (18/6/2026) - 16 pontos (TV Globo)
    28 - Alemanha x Costa do Marfim (20/6/2026) - 16 pontos (TV Globo)
    29 - Argentina x Áustria (22/6/2026) - 15 pontos (TV Globo)
    30 - República Tcheca x México (24/6/2026) - 14 pontos (TV Globo)
    31 - Suíça x Bósnia (18/6/2026) - 14 pontos (TV Globo)
    32 - Nova Zelândia x Egito (21/6/2026) - 12 pontos (TV Globo)
    33 - México x Equador (30/6/2026) - 12 pontos (TV Globo)

    O sportv segue líder absoluto da TV Paga no consolidado das faixas horárias até aqui, com uma audiência média 5X maior que os segundos colocados nas faixas dos jogos.

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    Taça - troféu da Copa do Mundo (Foto: Timothy A. CLARY/ AFP)
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