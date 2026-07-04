Veja números da Globo na segunda fase da Copa do Mundo
Fase estreante no Mundial chegou ao fim na última sexta-feira (3)
A Globo (TV Globo + sportv + Ge TV) já alcançou 133 milhões de pessoas nos primeiros 23 dias de Copa do Mundo – do início até o final da fase 16 avos de final -, registrando crescimento de 10% no alcance na comparação com o mesmo período antes do início do Mundial. A TV aberta (TV Globo + SBT) segue sendo a escolha do público para acompanhar a Copa com 89% do alcance; e só a Globo sozinha alcança 86% do total do público do evento.
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Considerando todas as exibições da Copa do Mundo 2026, a TV Globo registrou as 33 maiores audiências no PNT (confira a lista abaixo). No dia do jogo Brasil x Japão, o canal fez o melhor índice na média dia (7h – 24h) em quase quatro anos (desde dezembro de 2022) e registrou a mesma performance entre jovens (18-34 anos).
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Maiores audiências da Copa do Mundo 2026 - PNT
1 - Escócia x Brasil (24/6/2026) - 39 pontos (TV Globo)
2 - Brasil x Japão (29/6/2026) - 36 pontos (TV Globo)
3 - Brasil x Haiti (19/6/2026) - 35 pontos (TV Globo)
4 - Brasil x Marrocos (13/6/2026) - 33 pontos (TV Globo)
5 - Argentina x Cabo Verde (3/7/2026) - 28 pontos (TV Globo)
6 - Alemanha x Paraguai (29/6/2026) - 26 pontos (TV Globo)
7 - Japão x Suécia (25/6/2026) - 24 pontos (TV Globo)
8 - Arábia Saudita x Uruguai (15/6/2026) - 23 pontos (TV Globo)
9 - México x África do Sul (11/6/2026) - 21 pontos (TV Globo)
10 - Equador x Alemanha (25/6/2026) - 20 pontos (TV Globo)
11 - Uruguai x Espanha (26/6/2026) - 19 pontos (TV Globo)
12 - Bélgica x Senegal (1/7/2026) - 19 pontos (TV Globo)
13 - Inglaterra x Croácia (17/6/2026) - 19 pontos (TV Globo)
14 - Noruega x Senegal (22/6/2026) - 19 pontos (TV Globo)
15 - França x Senegal (16/6/2026) - 18 pontos (TV Globo)
16 - Panamá x Inglaterra (27/6/2026) - 18 pontos (TV Globo)
17 - Inglaterra x Gana (23/6/2026) - 17 pontos (TV Globo)
18 - Espanha x Áustria (2/7/2026) - 17 pontos (TV Globo)
19 - EUA x Paraguai (12/6/2026) - 17 pontos (TV Globo)
20 - Costa do Marfim x Equador (14/6/2026) - 17 pontos (TV Globo)
21 - Austrália x Egito (3/7/2026) - 17 pontos (TV Globo)
22 - Costa do Marfim x Noruega (30/6/2026) - 17 pontos (TV Globo)
23 - Noruega x França (26/6/2026) - 17 pontos (TV Globo)
24 - Uruguai x Cabo Verde (21/6/2026) - 16 pontos (TV Globo)
25 - Bélgica x Egito (15/6/2026) - 16 pontos (TV Globo)
26 - Holanda x Japão (14/6/2026) - 16 pontos (TV Globo)
27 - México x Coreia do Sul (18/6/2026) - 16 pontos (TV Globo)
28 - Alemanha x Costa do Marfim (20/6/2026) - 16 pontos (TV Globo)
29 - Argentina x Áustria (22/6/2026) - 15 pontos (TV Globo)
30 - República Tcheca x México (24/6/2026) - 14 pontos (TV Globo)
31 - Suíça x Bósnia (18/6/2026) - 14 pontos (TV Globo)
32 - Nova Zelândia x Egito (21/6/2026) - 12 pontos (TV Globo)
33 - México x Equador (30/6/2026) - 12 pontos (TV Globo)
O sportv segue líder absoluto da TV Paga no consolidado das faixas horárias até aqui, com uma audiência média 5X maior que os segundos colocados nas faixas dos jogos.
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