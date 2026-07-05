Quem é Isabel Johansen, namorada e mãe do primeiro filho de Haaland?
Casal está junto desde 2021 e tem um filho
Isabel Haugseng Johansen, é namorada de Erling Haaland, principal atacante da Noruega, adversário da Seleção Brasileira nas oitavas de final da Copa do Mundo, neste domingo (5), no MetLife.
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Aos 22 anos, a norueguesa é ex-jogadora de futebol - tendo atuado pelo Bryne FK, assim como Haaland na juventude. Em vídeo publicado nas redes sociais, Isabel diz que embora tenha deixado os gramados profissionalmente, ainda sente saudades da modalidade.
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— Para ser honesta, eu não era a melhor nos dribles. Eu era mais da velocidade, de correr — afirmou.
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O casal vive um relacionamento desde 2021 e tem um filho, no entanto, muito antes de estarem juntos, Haaland e Isabel se conheceram quando jogaram pelo Bryne FK - lembrança que o atacante diz não se lembrar - e a ex-jogadora afirmar que quando era menina, costumava observar seu futuro namorado durante encontros entre amigos e irmãos mais velhos.
E, segundo Haaland que revelou a emissora norueguesa NRK que foi a namorada quem deu o primeiro passo ao enviar uma mensagem a ele. Com namoro iniciado em 2021, o casal teve seu primeiro filho em dezembro de 2024. Desde então, atacante declarou que a paternidade teve impacto positivo até mesmo em seu desempenho profissional, por isso, os dois tem como opção não divulgar imagens da criança - não tendo qualquer registro.
Mesmo mantendo um perfil discreto, Isabel costuma acompanhar de perto os principais momentos da carreira de Haaland. Ela é presença frequente nas arquibancadas durante partidas decisivas e celebrou publicamente, por exemplo, o título da Copa da Inglaterra, conquistado pelo Manchester City em 2026.
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