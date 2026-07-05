Copa do Mundo: saiba por que Haaland, da Noruega, não corta o cabelo
Atacante da Noruega revela superstição antes de duelo contra Brasil
O visual de Erling Haaland já virou marca registrada no futebol mundial, e agora ganhou um motivo curioso que vai além da estética. Segundo o próprio atacante, o famoso cabelo comprido com rabo de cavalo não é apenas estilo, mas resultado direto de um conselho de um dos maiores nomes do esporte recente: Zlatan Ibrahimovic.
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Conversa com Ibrahimovic e superstição
Durante participação no programa After Hours with James Corden, Haaland revelou que mantém o visual por orientação do sueco. O norueguês segue a mesma superstição atacante histórico:
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- Sabe o que o Zlatan me disse? 'Nunca corte o cabelo, porque a força está nele'. O que eu posso fazer? Tenho que ouvi-lo, não é? – contou o atacante da Noruega.
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A história não ficou só na versão de Haaland. Ibrahimovic confirmou a conversa e explicou que realmente acreditava que o cabelo tinha uma espécie de "força simbólica" dentro de campo:
- Eu realmente acreditava nisso quando estava jogando. Quando as coisas estavam indo bem, eu usava meu rabo de cavalo. Lembro-me de quando Haaland surgiu no cenário principal. Tínhamos o mesmo agente, que infelizmente faleceu há alguns anos. Eu o vi com seu longo rabo de cavalo, e meu agente me disse: 'Escuta, eu vi Zlatan nele', e eu disse: 'Mantenha esse cabelo porque esse cabelo vai te levar aonde você quer chegar' - revelou o ídolo sueco.
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Apesar da superstição quase filosófica envolvendo o penteado, Haaland já deixou claro que não pretende mantê-lo para sempre e que, no futuro, deve mudar o corte.
Retorno de Raphinha, adversário de Haaland nas oitavas
A Seleção Brasileira contou com o retorno de Raphinha no treino desta sexta-feira (3), o penúltimo antes do confronto do Brasil com a Noruega, domingo (5), no MetLife, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. A volta de Raphinha, que estava fora de ação desde 19 de junho, quando se lesionou no primeiro tempo do jogo com o Haiti, pode dar a Ancelotti uma nova opção ofensiva. Mas a chance de Raphinha começar o jogo do Brasil com a Noruega no domingo é remota.
Isso porque, apesar de o atacante voltar a treinar normalmente nesta sexta, ele ainda precisa recuperar o ritmo após ficar 12 dias sem treinar com bola. Além disso, Rayan teve atuação elogiada nos dois últimos jogos e sai na frente como opção pelo lado direito. Assim, o mais provável é que Raphinha seja opção no banco no jogo de domingo.
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