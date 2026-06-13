Torcedores mandam recado a Ancelotti sobre decisão em Brasil x Marrocos: 'Não existe' Partida terminou empatada em 1 a 1

A partida entre Brasil e Marrocos, em jogo válido pela primeira rodada do grupo C da Copa do Mundo, no MetLife Stadium terminou empatada em 1 a 1. Com gol de Vini Jr, e feita as substituições com Danilo, Fabinho, Matheus Cunha, Danilo Santos e Luiz Henrique, Carlo Ancelotti optou por não entrar com Endrick na partida.

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As escolhas do treinador ao substituir com volantes, laterais e um atacante incomodou os torcedores que mandaram recado ao Ancelotti. Principalmente porque Endrick é considerado a maior jóia dessa Seleção Brasileira, e a maior parte não concorda com o jogador no banco.

Endrick, aos 19 anos, retornou ao Real Madrid no fim da temporada europeia, e atuou nos dois amistosos preparatórios antes da estreia na Copa do Mundo, contra Panamá e Egito. Na segunda partida, entrou na segunda etapa e marcou o gol que desempatou o jogo e garantiu a vitória dos brasileiros.

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Veja a repercussão dos torcedores nas redes sociais:

Ancelotti foi burro. Queimou a substituição no Mateus Cunha e não botou o Endrick no jogo — Isaac Bayma (@Isaacbayma) June 13, 2026

Endrick é titular.



Espero que Ancelotti perceba logo — gui 🇧🇷 (@MarcosGuidcs) June 13, 2026

tentando garantir o empate, ancelotti não colocou o endrick. — matheusᶠᶠᶜ (@m4theuszinnn) June 13, 2026

Pelo amor de Deus, Ancelotti, coloca o Endrick!!!! #BRAxMAR — Ana Cabett (@cabettinha) June 13, 2026

tem que pedir pq o ancelotti não coloca o endrick cara o mlk precisa fazer mais o que pra ter espaço — dani (@artkseokjin) June 13, 2026

Como foi a partida?

O primeiro tempo da estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo esteve longe de ser tranquilo. Escalado com Paquetá pela direita, Vini Jr pela esquerda e a dupla Igor Thiago e Raphinha centralizada, o Brasil sofreu nos minutos iniciais diante de um Marrocos mais intenso e organizado. Os africanos dominaram os dez primeiros minutos, com duas finalizações, uma para fora e outra bloqueada pela defesa brasileira. A primeira boa chegada da equipe de Carlo Ancelotti veio em jogada individual de Vini Jr, que venceu a marcação pela esquerda e cruzou para Igor Thiago, mas o atacante não conseguiu cabecear em direção ao gol.

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A superioridade marroquina foi premiada aos 21 minutos. Em um lançamento em profundidade, Gabriel Magalhães falhou na tentativa de interceptação e deixou Saibari livre para sair cara a cara com Alisson. O atacante não desperdiçou e abriu o placar para Marrocos. Do outro lado, Paquetá fazia um primeiro tempo abaixo do esperado, acumulando erros nas saídas de bola e dificultando a construção ofensiva brasileira.

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Mesmo sem grande atuação coletiva, o Brasil encontrou o empate aos 32 minutos. Bruno Guimarães deu um belo passe para Vini Jr, que dominou, cortou o defensor e bateu colocado para fazer 1 a 1. Já nos acréscimos, Paquetá pareceu despertar na partida ao iniciar uma boa jogada pela esquerda. O meia encontrou Douglas Santos, que cruzou para a área, e o jogador do Flamengo tentou um voleio para virar o placar, mas sem sucesso. O empate acabou sendo o retrato de um primeiro tempo equilibrado após um início de amplo domínio marroquino.

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Lucas Paquetá teve atuação apagada na estreia do Brasil (Photo by CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Depois de um primeiro tempo movimentado, a partida perdeu intensidade na etapa final. O Marrocos já não conseguia repetir a pressão dos minutos iniciais e dava sinais claros de desgaste físico, enquanto o Brasil mantinha mais a posse de bola, mas encontrava enormes dificuldades para transformar o domínio territorial em chances reais de gol. Logo na volta do intervalo, Carlo Ancelotti promoveu duas mudanças por precaução: Casemiro e Ibañez, ambos amarelados, deram lugar a Fabinho e Danilo. Aos 16 minutos, o treinador voltou a mexer na equipe, sacando Lucas Paquetá e Igor Thiago para as entradas de Matheus Cunha e Luiz Henrique. Mesmo com as alterações, a Seleção seguiu esbarrando na forte marcação marroquina. Raphinha, discreto durante os 90 minutos, pouco conseguiu produzir ofensivamente.

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A melhor notícia para o Brasil foi a entrada de Matheus Cunha, que deu mais mobilidade ao ataque. Em uma de suas primeiras participações, o atacante encontrou belo passe para Vini Jr, que avançou e cruzou para a área, mas a defesa africana conseguiu afastar o perigo. Com o passar do tempo, o Brasil aumentou a pressão, mas continuou sem criatividade para abrir a última linha rival. Já nos acréscimos, Danilo Santos teve a melhor oportunidade da etapa final, mas parou em grande defesa de Bounou. Do outro lado, o Marrocos também assustou no fim: El Aynaoui arriscou de fora da área e obrigou Alisson a fazer a defesa em dois tempos. Sem brilho e com poucas emoções, o segundo tempo confirmou a queda de ritmo da partida e manteve o empate em 1 a 1 até o apito final.

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