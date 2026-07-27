PC Oliveira bate martelo sobre polêmica em Flamengo x São Paulo
Duelo no Maracanã terminou empatado por 1 a 1
Flamengo e São Paulo foi um dos duelos que agitou o domingo de 20° rodada de Campeonato Brasileiro. Em jogo com emoção até o fim, as equipes empataram por 1 a 1. Depois do duelo, Paulo César de Oliveira esclareceu uma polêmica de arbitragem.
Na reta final da partida, Arrascaeta tentou invadir a área, mas a bola foi bloqueada por Marcos Antônio. Os jogadores Rubro-Negros se desesperaram pedindo pênalti, mas Daronco alegou que o braço estava colado ao corpo.
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Para PC Oliveira, o árbitro acertou em não marcar o pênalti no duelo entre Flamengo e São Paulo justamente porque o braço não ampliou o espaço corporal do defensor.
Como foi o jogo entre Flamengo e São Paulo
O jogo começou agitado no Rio, com a primeira chance para o São Paulo, com Wendell, aos cinco minutos. Já aos 10', Samuel Lino, em contra-ataque, achou Pedro, que tocou para Lorran pelo lado direito. O jogador do Flamengo, no entanto, chutou fraco, facilitando a vida do goleiro Rafael. Poucos minutos depois, Pulgar acertou um forte chute no travessão. Apesar dos lances isolados, faltou criatividade para ambas as equipes buscarem o gol na primeira etapa.
O Flamengo voltou do intervalo contra o São Paulo ditando o ritmo. Aos 10 minutos, Bruno Henrique, de cabeça, obrigou Rafael a fazer uma defesaça. No lance seguinte, Léo Pereira, após desvio de Pulgar em cobrança de escanteio de Lorran, abriu o placar.
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O São Paulo, entretanto, deixou tudo igual aos 24' com Calleri. O gol do centroavante argentino, de cabeça, saiu após cruzamento de Osorio. Na reta final da partida, o Rubro-Negro balançou a rede com Samuel Lino, mas o VAR indicou impedimento na jogada, deixando os flamenguistas na bronca. Com clima quente, os jogadores se desentenderam nos minutos finais.
O lance capital da partida pelo Brasileirão foi o gol do São Paulo contra o Flamengo, um verdadeiro banho de água fria nos rubro-negros que estavam no Maracanã. O tento garantiu o ponto no Rio de Janeiro.
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