Edu Dracena comenta falha de Carlos Miguel no Palmeiras: 'Não é o esperado' Arqueiro foi vilão em derrota alviverde diante do Atlético-MG

O Palmeiras perdeu para o Atlético-MG por 2 a 1, no último domingo (26), dentro do Nubak Parque, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto foi marcado por uma falha do goleiro Carlos Miguel, que gerou o primeiro gol do Galo.

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Diante do erro do arqueiro, o ex-zagueiro Edu Dracena chamou atenção para o reconhecimento do atleta. Durante o programa "Jogo Aberto", da emissora Band, nesta segunda-feira (27), o atual comentarista afirmou que Carlos Miguel tem créditos.

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— Não é porque ele falhou, e o Carlos Miguel reconheceu isso, o que é importante, principalmente para o torcedor, na saída de campo. Não é o esperado por ele, é um jogador que joga em um time grande, não pode ter esse tipo de falha. Mas ele tem crédito. Falhou, reconheceu e isso foi o mais importante — analisou Edu Dracena.

Carlos Miguel concentrado em jogo do Palmeiras (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)

Como foi Palmeiras x Atlético-MG

Texto por: Vitor Palhares

O Palmeiras encerrou o primeiro tempo com quase 70% de posse de bola no Nubank Parque. O domínio garantiu à equipe de Abel Ferreira seis finalizações, contra apenas uma do Atlético-MG, defendida por Carlos Miguel.

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Titular pela primeira vez em 2026, Paulinho teve a primeira oportunidade da partida logo no início, mas acabou travado pela defesa do Galo. Na sequência, foi a vez de Emi Martínez e Piquerez finalizarem em direção ao gol de Everson, também sem sucesso.

Em cruzamento rasteiro de Piquerez em direção à pequena área, a bola tocou no braço de Ruan. O árbitro Bruno Arleu assinalou pênalti para o Palmeiras, mas anulou a marcação após revisar o lance a pedido da equipe do VAR. Na última jogada relevante do primeiro tempo, Paulinho chutou cruzado, e a bola passou rente à trave direita do Atlético-MG.

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Se a primeira etapa terminou sem bola na rede, a segunda compensou. Victor Hugo abriu o placar após falha de Carlos Miguel, que deu rebote nos pés do adversário. Na sequência, Felipe Anderson deixou tudo igual minutos depois de entrar em campo.

A resposta das arquibancadas foi imediata, com os mais de 30 mil presentes empurrando o Palmeiras no Nubank Parque em busca da virada. O gol saiu, mas para o Galo, desta vez com Igor Gomes, que garantiu os três pontos para os mineiros. O Atlético-MG encerra os duelos contra o Alviverde no Brasileirão invicto, com um empate no primeiro turno e uma vitória no segundo.

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