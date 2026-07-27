Neymar rebate jornalista após terceiro cartão amarelo: 'Não inventa' Jogador está suspenso de partida do Santos no Brasileirão

Neymar respondeu ao jornalista William Godoy após o profissional afirmar que o jogador recebeu um cartão amarelo de maneira proposital na partida entre Santos e Chapecoense. O camisa 10 está suspenso do próximo compromisso do Peixe pelo acúmulo de cartões e não enfrentará o Athletico Paranaense pelo Brasileirão.

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Em um vídeo publicado no Instagram, William disse que Neymar teria provocado a advertência com intenção, sabendo que ficaria fora da próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Segundo o comunicador, uma das evidências para tal afirmação seria a diferença de comportamento do jogador antes e após receber o cartão.

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- A verdade é que o Neymar tomou esse cartão propositalmente. Ele queria tomar esse cartão e ficar fora do próximo jogo, porque ele disfarçou mal pra caramba. Antes dele ter recebido o cartão, ele tava exagerado, fazendo reclamações exageradas. Aí quando ele tomou, ele parou - iniciou o jornalista.

- E aí o Neymar coloca o Santos numa situação daquela. Precisa dele, irmão. Tá ruim com ele, muito pior vai ser sem ele. Só que você não pode contar. Próximo jogo do Santos é contra o Athletico Paranaense. É jogo duro, é jogo difícil pra um time que enfrenta a Chape em casa e passa problemas - complementou William.

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- Propósito meu ovo, errei em tomar um cartão e agora já era! Não inventa coisa car*lh* - respondeu Neymar.

Veja o comentário de Neymar:

Veja a publicação em que Neymar comentou:

Santos 2 x 2 Chapecoense - resumo do jogo

Primeiro Tempo: Santos domina a Chapecoense, e Neymar dá resposta

O Santos assumiu o controle do jogo na Vila Belmiro ainda na primeira etapa, com Neymar atuando como o principal articulador da equipe. Após algumas tentativas, o camisa 10 abriu o placar em uma bonita jogada combinada com Barreal. Na comemoração, rebateu as críticas por participar de torneios de pôquer simulando a distribuição de cartas. A Chapecoense jogou recuada, mas quase empatou após uma falha da defesa santista desperdiçada pelo lateral Fernando.

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Segundo Tempo: Virada da Chape e Reação do Peixe

No retorno do intervalo, as três substituições promovidas pelo técnico Rafael Lacerda deixaram a Chapecoense bem mais ofensiva, resultando em uma virada relâmpago sobre o Santos. Aos cinco minutos, Marcinho empatou aproveitando cruzamento de Giovanni Augusto; dez minutos depois, em jogada semelhante cruzada por Bolasie, o zagueiro João Ananias marcou contra.

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Para retomar o controle da partida, Cuca promoveu as entradas de Caballero, Oliva e Gabriel Menino. A reação santista veio quando Caballero foi derrubado na área, resultando em um pênalti cobrado com categoria por Neymar para decretar o empate em 2 a 2.

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