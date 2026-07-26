Falha de Carlos Miguel em Palmeiras x Atlético-MG choca: 'Terrível' Duelo é válido pela 20° rodada do Campeonato Brasileiro

Palmeiras e Atlético-MG estão se enfrentando, na noite deste domingo (26), em jogo válido pela 20° rodada do Campeonato Brasileiro. Até aqui, o Galo vai levando a melhor e vencendo por 1 a 0 depois de falha bizarra de Carlos Miguel.

Cassierra finalizou e o goleiro do Alviverde defendeu, mas perdeu a bola e ficou desorientado. O meia Victor Hugo aproveitou o mole do arqueiro e finalizou sem nada na frente para abrir o placar em Palmeiras x Atlético-MG.

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Nas redes sociais, torcedores ficaram em choque com o erro do goleiro, que vinha se uma sequência muito positiva. Veja os comentários abaixo:

Palmeiras x Atlético-MG pelo Brasileirão (Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress)

Veja a falha e os comentários

Onde assistir Palmeiras x Atlético-MG

Palmeiras e Atlético-MG se enfrentam neste domingo (26), a partir das 19h30 (de Brasília), no Nubank Parque, pela vigésima rodada do Brasileirão. O confronto terá transmissão do SporTV (TV fechada) e do Premiere (pay-per-view). Clique aqui para assistir ao duelo.

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Palmeiras e Atlético-MG se enfrentaram no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, em janeiro. A partida, disputada na Arena MRV, terminou empatada por 2 a 2. Os gols da equipe paulista foram marcados por Flaco López, artilheiro do time na temporada, e Vitor Roque. Victor Hugo e Khellven, contra, fizeram anotaram para o Galo.

Líder do Brasileirão com 44 pontos, o Palmeiras volta a campo pela primeira vez como mandante após a pausa para a Copa do Mundo. Para a partida, Abel Ferreira terá uma série de desfalques. São eles: Allan (suspenso pelo STJD), Khellven, Sosa e Barboza (suspensos pelo terceiro cartão amarelo), Flaco López (recesso após Copa do Mundo) e Jefté (cirurgia no joelho).

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O Atlético-MG ocupa a 13ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 25 pontos, e também terá desfalques importantes para a partida, entre eles o meia Gustavo Scarpa, ex-jogador do Palmeiras. Além dele, o técnico Domènec Torrent não contará com Cuello (edema no músculo posterior da coxa esquerda), Léo Duarte (lesão muscular na coxa direita), Patrick (lesão ligamentar no joelho direito) e Índio (lesão no joelho direito).

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