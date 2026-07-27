Formiga analisa 20ª rodada do Brasileirão: 'Não dá para viver só de Flamengo e Palmeiras' Equipes tropeçaram no campeonato

Flamengo e Palmeiras tropeçaram na 20ª rodada do Brasileirão. O clube rubro-negro empatou com São Paulo, no Maracanã, enquanto o alviverde perdeu para o Atlético-MG, no Allianz Parque. Diante dos resultados, o comentarista Bruno Formiga analisou a tabela de classificação do campeonato após os resultados.

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Durante o programa "Fechamento", dos canais Sportv, do último domingo (26), o jornalista afirmou que os tropeços foram bons para o Campeonato Brasileiro. Na visão de Bruno Formiga, os resultados deixaram a disputa pelo título aberta.

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— Para o campeonato, essa rodada foi muito boa. Porque os resultados fizeram a disputa continuar em aberta. Teve gente, que precisava dar resposta e deu. O Atlético-MG crescer, para o campeonato é bom. Talvez, se o Corinthians tivesse ganhou e encostado no Bahia, também seria bom. Até uma vitória do São Paulo (sobre o Flamengo) — iniciou o comentarista, antes de completar.

— Não dá para gente viver só de Palmeiras e Flamengo também. A gente reclama da "espanhalização" do futebol brasileiro, que eu acho uma loucura projetar isso. Nunca será. Já tivemos tive rico (no passado), mas a loucura dos dirigentes é tão grande, que isso se dilui. É claro, o torcedor do Flamengo e Palmeiras estão revoltados agora, mas não dá para viver só deles dois — concluiu.

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Flamengo e Palmeiras na disputa pelo título

Com os tropeços das equipes na 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, a vantagem do Palmeiras, líder da competição, para o Flamengo, vice-líder, caiu em um ponto. Agora, a equipe do técnico Abel Ferreira está com seis pontos a frente do adversário. Vale destacar, que o time do técnico Leonardo Jardim tem um jogo a menos na disputa.

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