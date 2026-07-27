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Facincani elege culpados por derrota do Palmeiras e critica Carlos Miguel

Alviverde perdeu para o Atlético-MG em São Paulo

PorLance!São Paulo (SP)
27/07/2026 06:25
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Facincani criticou Carlos Miguel e Abel Ferreira após vitória do Palmeiras (Foto: Reprodução)

O Palmeiras foi derrotado em casa pelo Atlético-MG, em jogo que contou com uma falha grave do goleiro Carlos Miguel. Após a partida, o jornalista Felippe Facincani não poupou críticas ao goleiro, mas também colocou o resultado ruim na conta do técnico Abel Ferreira.

- Carlos Miguel levou um peru daqueles… Pra quem falava do Weverton, hein? Até agora, o Carlos Miguel não se provou no Palmeiras, ser um goleiro que passa segurança, confiabilidade, ainda não. Tem vários defeitos ainda, tem ótimos reflexos, mas até agora não se mostrou pegador de pênalti, não se mostrou seguro com a bola nos pés… - começou Facincani.

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➡️ Torcedores criticam Abel Ferreira após Palmeiras x Atlético-MG

- E hoje ele é o responsável direto, junto com Abel Ferreira, pela derrota babaca em casa. Uma derrota em casa contra um time sem sal que é o Atlético-MG. Teimosia do Abel de travar o Jhon Arias como lateral-esquerdo. O Arias com o Abel Ferreira não é nada. Aquele cara da Copa, que jogava solto, girando no meio, não existe no Palmeiras - completou o jornalista em canal no Youtube.

Como foi o jogo entre Palmeiras e Atlético-MG

O Palmeiras encerrou o primeiro tempo com quase 70% de posse de bola no Nubank Parque. O domínio garantiu à equipe de Abel Ferreira seis finalizações, contra apenas uma do Atlético-MG, defendida por Carlos Miguel. Apesar das chances, a etapa inicial terminou sem gols.

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Se a primeira etapa terminou sem bola na rede, a segunda compensou. Victor Hugo abriu o placar após falha de Carlos Miguel, que deu rebote nos pés do adversário. Na sequência, Felipe Anderson deixou tudo igual minutos depois de entrar em campo.

Abel Ferreira, téncico do Palmeiras (Foto: Vitor Palhares / Lance!)
Abel Ferreira após Palmeiras x Atlético-MG (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

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