Momentos de Galvão Bueno em Brasil x Marrocos viralizam: 'Saudades' Seleção Brasileira estreou na Copa do Mundo com empate diante do Marrocos

O narrador Galvão Bueno fez sua estreia em transmissões da Copa do Mundo de 2026 neste sábado (13). Para a ocasião, ele foi o responsável por narrar o empate entre Brasil e Marrocos em 1 a 1, no MetLife Stadium, em Nova York, Estados Unidos, pelo SBT. Veja com o Lance! como foi a estreia do locutor.

continua após a publicidade

➡️ Reação de Travis Scott ao gol de Vini Jr. enlouquece web: 'Igual maluco'

Durante o confronto, Galvão entregou o modelo tradicional de narração, que o acompanhou ao longo de toda a carreira. Além disso, ele reclamou de algumas decisões da arbitragem, chamou atenção de alguns torcedores brasileiros no estádio e realizou críticas pontuais a jogadores da Seleção.

➡️ Gol perdido em Brasil x Marrocos causa revolta: 'Pelo amor de Deus'

Além disso, outro momento do narrador que chamou atenção dos telespectadores ao longo da partida aconteceu durante o segundo tempo. No período, a transmissão focou nos cantores AJ McLean e Howie D, do Backstreet Boys, e Galvão não os reconheceu. Veja abaixo as reações dos torcedores com os momentos do locutor:

continua após a publicidade

Que saudade vou ficar do Galvão reclamando do time do Brasil. È desde 90 que acompanho os jogos com ele. The Last Dance — chuck smegman (@jonnydebruce) June 13, 2026

Ótima transmissão do SBT no primeiro jogo do Brasil até aqui. Galvão inspirado e Muricy comentando bem. Gostei. — Kaio Esteves ✍🏻 (@kaioesteves) June 13, 2026

O Galvão é gigante, mais ele está muito ranzinza. Ele já cornetou todos os colegas da transmissão, o juiz, a geração de imagens, quase todos jogadores, a torcida...

Isso em apenas um jogo rsrs — Carlos (@cnascimento05) June 13, 2026

O Galvão é gigante, mais ele está muito ranzinza. Ele já cornetou todos os colegas da transmissão, o juiz, a geração de imagens, quase todos jogadores, a torcida...

Isso em apenas um jogo rsrs — Carlos (@cnascimento05) June 13, 2026

Desculpa, Globo. Mas copa tem que ser com narração do Galvão Bueno. #TorcidaSBT — Álison (@aoliveirab) June 13, 2026

Copa é com Galvão né #CopaNoSbt — Alyne🌙 (@Alyneferrer) June 13, 2026

Os ultimos 2 que Galvão não conhecia e a transmissão ficou um tempo eram apenas AJ e Howie D dos BSB! Hahaha — Thaís (Tay) | Nerdiva (@tayxoca) June 13, 2026

Como foi Brasil x Marrocos?

Texto por: Márcio Iannacca

O primeiro tempo da estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo esteve longe de ser tranquilo. Escalado com Paquetá pela direita, Vini Jr pela esquerda e a dupla Igor Thiago e Raphinha centralizada, o Brasil sofreu nos minutos iniciais diante de um Marrocos mais intenso e organizado. Os africanos dominaram os dez primeiros minutos, com duas finalizações, uma para fora e outra bloqueada pela defesa brasileira. A primeira boa chegada da equipe de Carlo Ancelotti veio em jogada individual de Vini Jr, que venceu a marcação pela esquerda e cruzou para Igor Thiago, mas o atacante não conseguiu cabecear em direção ao gol.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A superioridade marroquina foi premiada aos 21 minutos. Em um lançamento em profundidade, Gabriel Magalhães falhou na tentativa de interceptação e deixou Saibari livre para sair cara a cara com Alisson. O atacante não desperdiçou e abriu o placar para Marrocos. Do outro lado, Paquetá fazia um primeiro tempo abaixo do esperado, acumulando erros nas saídas de bola e dificultando a construção ofensiva brasileira.

continua após a publicidade

Mesmo sem grande atuação coletiva, o Brasil encontrou o empate aos 32 minutos. Bruno Guimarães deu um belo passe para Vini Jr, que dominou, cortou o defensor e bateu colocado para fazer 1 a 1. Já nos acréscimos, Paquetá pareceu despertar na partida ao iniciar uma boa jogada pela esquerda. O meia encontrou Douglas Santos, que cruzou para a área, e o jogador do Flamengo tentou um voleio para virar o placar, mas sem sucesso. O empate acabou sendo o retrato de um primeiro tempo equilibrado após um início de amplo domínio marroquino.

💸 Ganhe 100% em aposta extra até R$100 na Novibet — aproveite somente hoje

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Depois de um primeiro tempo movimentado, a partida perdeu intensidade na etapa final. O Marrocos já não conseguia repetir a pressão dos minutos iniciais e dava sinais claros de desgaste físico, enquanto o Brasil mantinha mais a posse de bola, mas encontrava enormes dificuldades para transformar o domínio territorial em chances reais de gol. Logo na volta do intervalo, Carlo Ancelotti promoveu duas mudanças por precaução: Casemiro e Ibañez, ambos amarelados, deram lugar a Fabinho e Danilo. Aos 16 minutos, o treinador voltou a mexer na equipe, sacando Lucas Paquetá e Igor Thiago para as entradas de Matheus Cunha e Luiz Henrique. Mesmo com as alterações, a Seleção seguiu esbarrando na forte marcação marroquina. Raphinha, discreto durante os 90 minutos, pouco conseguiu produzir ofensivamente.

A melhor notícia para o Brasil foi a entrada de Matheus Cunha, que deu mais mobilidade ao ataque. Em uma de suas primeiras participações, o atacante encontrou belo passe para Vini Jr, que avançou e cruzou para a área, mas a defesa africana conseguiu afastar o perigo. Com o passar do tempo, o Brasil aumentou a pressão, mas continuou sem criatividade para abrir a última linha rival. Já nos acréscimos, Danilo Santos teve a melhor oportunidade da etapa final, mas parou em grande defesa de Bounou. Do outro lado, o Marrocos também assustou no fim: El Aynaoui arriscou de fora da área e obrigou Alisson a fazer a defesa em dois tempos. Sem brilho e com poucas emoções, o segundo tempo confirmou a queda de ritmo da partida e manteve o empate em 1 a 1 até o apito final.