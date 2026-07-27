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Ex-esposa de Artur Jorge 'curte' vitória do Botafogo no Instagram

O Cruzeiro de Artur Jorge perdeu para o Botafogo

PorLucas CremoneseSão Paulo (SP)
27/07/2026 11:54
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Ex-esposa de Artur Jorge, Maria Marques (Foto: Reprodução/Instagram)
Ex-esposa de Artur Jorge, Maria Marques (Foto: Reprodução/Instagram)

A ex-esposa de Artur Jorge, Maria Marques, curtiu comentários de botafoguenses nas redes sociais, depois do Botafogo bater o Cruzeiro, fora de casa, pelo placar de 1 a 0, no Brasileirão. Hoje, o treinador português comanda a Raposa, mas venceu os dois títulos mais importantes de sua carreira no Glorioso.

➡️ Torcida do Cruzeiro manda recado a Artur Jorge após derrota para o Botafogo

Veja os comentários dos botafoguenses e as curtidas da ex-esposa do treinador:

Arthur Jorge, do Cruzeiro, durante partida entre Cruzeiro e Chapecoense (Foto: Rodney Costa/Zimel Press/Folhapress) ORG XMIT: FOTOGRAFO
Artur Jorge, do Cruzeiro, durante partida entre Cruzeiro e Chapecoense (Foto: Rodney Costa/Zimel Press/Folhapress)

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Como foi o jogo entre Cruzeiro e Botafogo

Cruzeiro começou melhor a partida, apostando nas jogadas em velocidade com Marquinhos e Kaio Jorge. A primeira grande chance do camisa 19 veio em cabeceio de Marquinhos na área, mas o centroavante celeste finalizou na defesa. A reposta alvinegra veio em finalização de Montoro, defendida por Otávio.

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A Raposa voltou a assustar em boa jogada de Romero, que roubou a bola no meio e apareceu na área para cabecear, mas Warleson defendeu. Em erro de passe de Montoro, Marquinhos recuperou a bola no meio de campo e passou para Kaio Jorge, que chutou à esquerda do gol. Aos 40 minutos, o Botafogo abriu o placar. Alex Telles cobrou escanteio pela esquerda, Justino subiu nas costas de Rojas e cabeceou forte no canto direito de Otávio.

No início da segunda etapa, Wanderson armou boa trama com Marquinhos, que cruzou na pequena área, mas Kaio Jorge não alcançou a bola. Com os donos da casa precisando reagir, o jogo ficou mais aberto na segunda etapa.

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Apesar do ímpeto para atacar, os donos da casa foram contidos pela defesa carioca e pouco conseguiram criar. Com a entrada de Arroyo, o Cabuloso ganhou mais velocidade, mas seguiu com dificuldades para finalizar dentro da área.

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