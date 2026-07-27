Arnaldo reprova semiautomático da CBF no Brasileirão: 'Incompleto' Tecnologia foi usada na 20ª rodada do campeonato

A 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, que aconteceu entre o último sábado (25) e domingo (26), marcou o início do uso do impedimento semiautomático no torneio. Apesar da implementação da nova tecnologia, ainda teve reclamações e polêmicas em lances dos jogos.

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Nas redes sociais, o ex-árbitro Arnaldo Cezar Coelho reprovou o soft que a CBF adquiriu para analisar os lances de impedimento no Brasileirão. De acordo com o especialista em arbitragem, a tecnologia adquirida está incompleta.

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— A CBF comprou um soft de impedimento semi automático incompleto. O momento do passe o que é mais importante da regra não está sendo mostrado Vai criar sempre discursão — disse Arnaldo.

A CBF comprou um soft de impedimento semi automático incompleto.

O momento do passe o que é mais importante da regra não está sendo mostrado

Vai criar sempre discursão — Arnaldo Cezar Coelho (@CoelhoArnaldoC) July 26, 2026

Semiautomático no Brasileirão

A CBF começou com o uso da tecnologia revolucionária a partir da 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nos dez jogos, o recurso foi usado em três oportunidades. O cenário aconteceu em Santos x Chapecoense, para validar o primeiro gol da Chapecoense, em Bahia x Corinthians, para anular o gol de Alejo Véliz, e por fim, em Flamengo x São Paulo, onde anulou o gol de Samuel Lino.

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De todos os lances, o que mais teve repercusão foi o do confronto entre Flamengo e São Paulo, marcado pelo preciosismo do detalhe da posição de Wallace Yan no início da jogada. Na ocasião, o gol de Samuel Lino daria a vitória para a equipe rubro-negra nos minutos finais da partida.

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