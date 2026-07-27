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Grafite aponta erro do Flamengo no gol do São Paulo: 'Liberdade'

Equipes empataram pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
27/07/2026 09:51
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Grafite - SporTV
Grafite analisou gol do São Paulo em empate com o Flamengo pelo Brasileirão (Foto: Reprodução/SporTV)

O Flamengo empatou com o São Paulo em 1 a 1, no último domingo (26), no Maracanã, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o ex-jogador Grafite apontou um erro que a equipe rubro-negra teve no lance de gol da equipe paulista.

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O atacante Calleri foi o responsável por empatar o confronto aos 70 minutos. Ao analisar a jogada durante o programa "Fechamento", dos canais Sportv, Grafite chamou atenção para a liberdade que o zagueiro Osório teve para achar o camisa 9 dentro da área rubro-negra com um cruzamento da intermediária.

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— O cruzamento do Uendel, ele está sozinho. E não estava perto da lateral não. Ele estava mais para dentro. Então, teve uma falha do setor defensivo do Flamengo, em deixar o jogador adversário cruzar com tamanha liberdade. Uma bola daquela não é um cruzamento, mas sim, um passe

— Se o zagueiro bota a cabeça ali, é gol contra, se o goleiro sai, pode se chocar com um companheiro e a bola acabar entrando. É um passe.

Como foi Flamengo x São Paulo

Texto por: Lucas Bayer e Izabella Giannola

O jogo começou agitado no Rio, com a primeira chance para o São Paulo, com Wendell, aos cinco minutos. Já aos 10', Samuel Lino, em contra-ataque, achou Pedro, que tocou para Lorran pelo lado direito. O jogador do Flamengo, no entanto, chutou fraco, facilitando a vida do goleiro Rafael. Poucos minutos depois, Pulgar acertou um forte chute no travessão. Apesar dos lances isolados, faltou criatividade para ambas as equipes buscarem o gol na primeira etapa.

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Flamengo voltou do intervalo ditando o ritmo. Aos 10 minutos, Bruno Henrique, de cabeça, obrigou Rafael a fazer uma defesaça. No lance seguinte, Léo Pereira, após desvio de Pulgar em cobrança de escanteio de Lorran, abriu o placar. O São Paulo, entretanto, deixou tudo igual aos 24' com Calleri. O gol do centroavante argentino, de cabeça, saiu após cruzamento de Osorio. Na reta final da partida, o Rubro-Negro balançou a rede com Samuel Lino, mas o VAR indicou impedimento na jogada, deixando os flamenguistas na bronca. Com clima quente, os jogadores se desentenderam nos minutos finais.

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Flamengo x São Paulo no Maracanã pelo Brasileirão
Flamengo x São Paulo no Maracanã pelo Brasileirão (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)
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