Ingleses reagem a interesse do Arsenal em Vini Jr: 'Mal podemos esperar' Brasileiro movimenta janela de transferências europeia

O Arsenal tem o interesse na contratação do atacante Vini Jr, do Real Madrid. A novela envolvendo os Gunners e o atleta ganhou um novo episódio nesta segunda-feira (27). De acordo com informações do portal inglês "The Telegraph", o Arsenal prepara uma proposta recorde de salário multimilionário para tentar retirar o atacante do clube espanhol.

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A matéria do veículo inglês trabalha com a possibilidade dos Gunners desembolsarem uma quantia superior superior a do contrato atual com o Real Madrid. O brasileiro recebe atualmente cerca de 400 mil libras por semana (aproximadamente R$ 3,5 milhões).

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Diante do cenário, torcedores ingleses repercutiram as movimentações envolvendo o brasileiro e o clube londrino. Veja a repercussão abaixo:

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Vini JR we can't wait to have you in our Arsenal Family ❤️ https://t.co/1nA0hqTOqY — Swab Malone (@Swab_Gunners) July 27, 2026

Tradução: "Mal podemos esperar para ter Vini Jr. na família do Arsenal".

Just get Vini Jr in a room with Arteta and let him work his brainwashing methods @Arsenal — 🇷🇴 (@vla16d) July 27, 2026

Tradução: "Basta colocar o Vini Jr em uma sala com o Arteta e deixá-lo aplicar seus métodos de lavagem cerebral".

I promise you, Arsenal will be the only place where Vini jr will get that love again. Just know that Arsenal fans will make him a song just within 1month of him joining 😂😂😂. I know my club https://t.co/5kQWUisRml — Substance (@Substance_16) July 27, 2026

Tradução: "Eu prometo a você, o Arsenal será o único lugar onde o Vini Jr vai receber esse amor de novo. Só saiba que os torcedores do Arsenal vão fazer uma música pra ele em menos de 1 mês depois que ele se juntar. Eu conheço meu clube".

🚨 Chelsea exploring move to sign Danny Welbeck from Brighton & Hove Albion. Terms end 2027 & #BHAFC aware of interest. Early stage but optimism on all sides deal can be done; quality + leadership appeals to Alonso / #CFC @TheAthleticFC post @kierangill_DM https://t.co/wVkn0vcK7h — David Ornstein (@David_Ornstein) July 27, 2026

Tradução: "Arsenal explorando acordo para contratar Vini Jr.; Chelsea explorando acordo para contratar Welbeck".

And this my fellow gunners is why we desperately want to sign Vini Jr to Arsenal https://t.co/r7AXWTBWWz — Ossnips (@Ossnips) July 27, 2026

Tradução: " (Vini Jr. é o único jogador da história do Real Madrid a marcar contra o Arsenal) E este, meus companheiros de torcida, é o motivo pelo qual queremos desesperadamente assinar o Vini Jr para o Arsenal".

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Vini Jr comemora gol do Real Madrid sobre o Manchester City, na Champions League (Foto: Paul Ellis/AFP)

Futuro incerto de Vini Jr no Real Madrid

O atual cenário de Vini Jr no time espanhol exige cautela. Com apenas mais 11 meses de contrato com o Real Madrid, jogador e a diretoria merengue buscam achar as melhores condições para uma possível renovação.

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Segundo o jornal espanhol "As", o atacante brasileiro pretende permanecer no clube, mas deseja um novo vínculo com salário de aproximadamente 20 milhões de euros (cerca de R$ 116 milhões na cotação atual) líquidos por temporada e garantias sobre seu papel no projeto comandado por José Mourinho.

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O valor representa um aumento em relação ao contrato firmado em 2022. Na ocasião, o Vinícius assinou vínculo de cinco anos, até 2027, com remuneração total de 75 milhões de euros (R$ 397,5 na época) líquidos, em modelo progressivo. Nesta última temporada do acordo, o brasileiro receberá 18 milhões de euros (R$ 104,5 milhões).

Antes de definir o futuro, Vini Jr pretende conversar com a direção do Real Madrid para entender qual será sua participação no novo ciclo da equipe. O atacante também deseja que a remuneração esteja de acordo com seu espaço no elenco após as mudanças recentes.

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Ainda segundo o "As", o jogador passou a se sentir menos valorizado depois das movimentações do clube no mercado, como o interesse em Julián Álvarez e Michael Olise, além das chegadas de Jude Bellingham, Kylian Mbappé e, agora, da contratação encaminhada de Yan Diomande. Mesmo assim, o entendimento do brasileiro é de que continua sendo peça importante no time.

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