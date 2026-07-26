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Veja os gols da vitória do Atlético-MG sobre o Palmeiras no Brasileirão

Equipes se enfrentaram no Nubank Parque

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
26/07/2026 21:03
Atualizado há 7 minutos
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Victor Hugo, do Atlético-MG, contra o Palmeiras
Victor Hugo abriu o placar para o Galo (Foto: Guilherme Veiga/PxImages/FolhaPress)

Palmeiras e Atlético-MG se enfrentaram neste domingo (26) em jogo válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto disputado no Nubank Parque marcou o retorno do Alviverde ao estádio após a pausa para a Copa do Mundo.

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O primeiro gol da partida aconteceu aos nove minutos da segunda etapa em um lance, no mínimo, inusitado. Mateo Cassierra finalizou de fora da área e Carlos Miguel, ao tentar encaixar, se atrapalhou e acabou deixando o gol aberto para Victor Hugo abrir o placar.

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Felipe Anderson empatou para os donos da casa 20 minutos depois. O camisa 7 recebeu passe de Jhon Arias, cortou a defesa adversária e bateu, com desvio, para balançar as redes de Everson. Dois minutos depois, Igor Gomes volovou o Galo à frente novamente. O jogador recebeu passe de

Veja os gols da partida:

Carlos Miguel, do Palmeiras, contra o Atlético-MG no Brasileirão
Carlos Miguel, do Palmeiras, falhou no primeiro gol do Atlético-MG (Foto: Jhony Inacio/Agencia Enquadrar/Folhapress)

Como foi o jogo entre Palmeiras e Atlético-MG no Brasileirão?

O Palmeiras encerrou o primeiro tempo com quase 70% de posse de bola no Nubank Parque. O domínio garantiu à equipe de Abel Ferreira seis finalizações, contra apenas uma do Atlético-MG, defendida por Carlos Miguel.

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Titular pela primeira vez em 2026, Paulinho teve a primeira oportunidade da partida logo no início, mas acabou travado pela defesa do Galo. Na sequência, foi a vez de Emi Martínez e Piquerez finalizarem em direção ao gol de Everson, também sem sucesso.

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Em cruzamento rasteiro de Piquerez em direção à pequena área, a bola tocou no braço de Ruan. O árbitro Bruno Arleu assinalou pênalti para o Palmeiras, mas anulou a marcação após revisar o lance a pedido da equipe do VAR. Na última jogada relevante do primeiro tempo, Paulinho chutou cruzado, e a bola passou rente à trave direita do Atlético-MG.

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Se a primeira etapa terminou sem bola na rede, a segunda compensou. Victor Hugo abriu o placar após falha de Carlos Miguel, que deu rebote nos pés do adversário. Na sequência, Felipe Anderson deixou tudo igual minutos depois de entrar em campo.

A resposta das arquibancadas foi imediata, com os mais de 30 mil presentes empurrando o Palmeiras no Nubank Parque em busca da virada. O gol saiu, mas para o Galo, desta vez com Igor Gomes, que garantiu os três pontos para os mineiros. O Atlético-MG encerra os duelos contra o Alviverde no Brasileirão invicto, com um empate no primeiro turno e uma vitória no segundo.

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