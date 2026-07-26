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Torcedores criticam Abel Ferreira após derrota do Palmeiras: 'Sempre tem'

Equipe foi derrotada em casa

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
26/07/2026 21:47
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Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, à beira do campo
Palmeiras perdeu invencibilidade em casa (Foto: Guilherme Veiga/PxImages/FolhaPress)

Palmeiras e Atlético-MG se enfrentaram neste domingo (26) e, após a partida, torcedores do Alviverde mandaram recados para Abel Ferreira. Os donos da casa perderam por 2 a 1 para o Galo, com gols de Victor Hugo e Igor Gomes, conhecendo a sua primeira derrota em casa na competição.

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Apesar do resultado negativo, o Palmeiras segue na liderança do Campeonato Brasileiro com 44 pontos, seis à frente do Flamengo que, com um jogo a menos, soma 38. As equipes ainda se enfrentarão no segundo turno no Nubank Parque.

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Veja alguns comentários nas redes sociais:

Jogadores do Galo celebram gol contra o Palmeiras (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Jogadores do Galo celebram gol contra o Palmeiras (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Como foi o jogo entre Palmeiras e Atlético-MG no Brasileirão?

O Palmeiras encerrou o primeiro tempo com quase 70% de posse de bola no Nubank Parque. O domínio garantiu à equipe de Abel Ferreira seis finalizações, contra apenas uma do Atlético-MG, defendida por Carlos Miguel.

Titular pela primeira vez em 2026, Paulinho teve a primeira oportunidade da partida logo no início, mas acabou travado pela defesa do Galo. Na sequência, foi a vez de Emi Martínez e Piquerez finalizarem em direção ao gol de Everson, também sem sucesso.

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Em cruzamento rasteiro de Piquerez em direção à pequena área, a bola tocou no braço de Ruan. O árbitro Bruno Arleu assinalou pênalti para o Palmeiras, mas anulou a marcação após revisar o lance a pedido da equipe do VAR. Na última jogada relevante do primeiro tempo, Paulinho chutou cruzado, e a bola passou rente à trave direita do Atlético-MG.

Se a primeira etapa terminou sem bola na rede, a segunda compensou. Victor Hugo abriu o placar após falha de Carlos Miguel, que deu rebote nos pés do adversário. Na sequência, Felipe Anderson deixou tudo igual minutos depois de entrar em campo.

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A resposta das arquibancadas foi imediata, com os mais de 30 mil presentes empurrando o Palmeiras no Nubank Parque em busca da virada. O gol saiu, mas para o Galo, desta vez com Igor Gomes, que garantiu os três pontos para os mineiros. O Atlético-MG encerra os duelos contra o Alviverde no Brasileirão invicto, com um empate no primeiro turno e uma vitória no segundo.

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