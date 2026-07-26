Torcedores criticam Abel Ferreira após derrota do Palmeiras: 'Sempre tem' Equipe foi derrotada em casa

Palmeiras e Atlético-MG se enfrentaram neste domingo (26) e, após a partida, torcedores do Alviverde mandaram recados para Abel Ferreira. Os donos da casa perderam por 2 a 1 para o Galo, com gols de Victor Hugo e Igor Gomes, conhecendo a sua primeira derrota em casa na competição.

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Apesar do resultado negativo, o Palmeiras segue na liderança do Campeonato Brasileiro com 44 pontos, seis à frente do Flamengo que, com um jogo a menos, soma 38. As equipes ainda se enfrentarão no segundo turno no Nubank Parque.

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Veja alguns comentários nas redes sociais:

Uma coisa eu já tenho como confirmado, jamais o Palmeiras de Abel Ferreira depois de 2022 vai ganhar qualquer título com tranquilidade, o time nunca faz um trabalho completo, sempre tem falhas e falhas, mesmo com um elenco fortíssimo.#palmeiras #parmerada #abelferreira — Anderson Cavalli (@ancavalli) July 27, 2026

O time do Abel Ferreira é isso aí. Joga um jogo bem contra um time fraco e depois vários mals. E toda vez que o Flamengo vacila o Palmeiras não consegue fazer o resultado. E vai ser sempre assim enquanto esse técnico estiver aqui. Time não cria, tem dificuldade de chegar ao gol. — Bidigo (@Bidigo2) July 27, 2026

Qual vai ser a desculpa do Abel Ferreira hoje para essa derrota patética em casa para o 13º colocado? pic.twitter.com/M7nJZjywhS — Draicker (@Draicker13) July 27, 2026

Cara é literalmente impossível ser campeão com o Abel Ferreira de técnico depois de 2023 — Felipe FERROVIÁRIA A1 2027 🚂❤️ (@Felipe_caze7) July 27, 2026

A copa tava tão boa, por um tempo eu tinha esquecido o futebol medonho do time de Abel Ferreira https://t.co/JuQyBJ7VZq — Manoel Yalas ˢᵉᵖ (@xbelg_) July 27, 2026

Jogadores do Galo celebram gol contra o Palmeiras (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Como foi o jogo entre Palmeiras e Atlético-MG no Brasileirão?

O Palmeiras encerrou o primeiro tempo com quase 70% de posse de bola no Nubank Parque. O domínio garantiu à equipe de Abel Ferreira seis finalizações, contra apenas uma do Atlético-MG, defendida por Carlos Miguel.

Titular pela primeira vez em 2026, Paulinho teve a primeira oportunidade da partida logo no início, mas acabou travado pela defesa do Galo. Na sequência, foi a vez de Emi Martínez e Piquerez finalizarem em direção ao gol de Everson, também sem sucesso.

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Em cruzamento rasteiro de Piquerez em direção à pequena área, a bola tocou no braço de Ruan. O árbitro Bruno Arleu assinalou pênalti para o Palmeiras, mas anulou a marcação após revisar o lance a pedido da equipe do VAR. Na última jogada relevante do primeiro tempo, Paulinho chutou cruzado, e a bola passou rente à trave direita do Atlético-MG.

Se a primeira etapa terminou sem bola na rede, a segunda compensou. Victor Hugo abriu o placar após falha de Carlos Miguel, que deu rebote nos pés do adversário. Na sequência, Felipe Anderson deixou tudo igual minutos depois de entrar em campo.

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A resposta das arquibancadas foi imediata, com os mais de 30 mil presentes empurrando o Palmeiras no Nubank Parque em busca da virada. O gol saiu, mas para o Galo, desta vez com Igor Gomes, que garantiu os três pontos para os mineiros. O Atlético-MG encerra os duelos contra o Alviverde no Brasileirão invicto, com um empate no primeiro turno e uma vitória no segundo.

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