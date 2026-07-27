Renato Maurício Prado aponta culpado por tropeço do Flamengo: 'Inacreditável'
Rubro-Negro perdeu chance de encostar no Palmeiras
O Flamengo empatou com o São Paulo por 1 a 1, na noite deste domingo (26), em jogo importante da 20° rodada do Campeonato Brasileiro. No X, o jornalista Renato Maurício Prado apontou um 'culpado' pelo tropeço no Maracanã.
- Pressão do Flamengo na saída de bola do adversário se tornou frouxa e ineficaz com Jardim. Inacreditável! Como toma gol de cabeça esse time do Jardim! Flamengo de Leonardo Jardim não encaixa. Vai depender de um lance individual de Arrascaeta ou Pedro - Escreveu o jornalista no X.
No Maracanã, no Rio de Janeiro, Léo Pereira abriu o placar para os rubro-negros, enquanto Calleri, que não balançava a rede desde abril, marcou pelos tricolores. Na reta final da partida, Samuel Lino estufou a rede, mas o VAR indicou impedimento, com o semiautomático, na jogada.
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Como foi o jogo entre Flamengo e São Paulo
O jogo começou agitado no Rio, com a primeira chance para o São Paulo, com Wendell, aos cinco minutos. Já aos 10', Samuel Lino, em contra-ataque, achou Pedro, que tocou para Lorran pelo lado direito. O jogador do Flamengo, no entanto, chutou fraco, facilitando a vida do goleiro Rafael. Poucos minutos depois, Pulgar acertou um forte chute no travessão. Apesar dos lances isolados, faltou criatividade para ambas as equipes buscarem o gol na primeira etapa.
O Flamengo voltou do intervalo contra o São Paulo ditando o ritmo. Aos 10 minutos, Bruno Henrique, de cabeça, obrigou Rafael a fazer uma defesaça. No lance seguinte, Léo Pereira, após desvio de Pulgar em cobrança de escanteio de Lorran, abriu o placar.
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O São Paulo, entretanto, deixou tudo igual aos 24' com Calleri. O gol do centroavante argentino, de cabeça, saiu após cruzamento de Osorio. Na reta final da partida, o Rubro-Negro balançou a rede com Samuel Lino, mas o VAR indicou impedimento na jogada, deixando os flamenguistas na bronca. Com clima quente, os jogadores se desentenderam nos minutos finais.
O lance capital da partida pelo Brasileirão foi o gol do São Paulo contra o Flamengo, um verdadeiro banho de água fria nos rubro-negros que estavam no Maracanã. O tento garantiu o ponto no Rio de Janeiro.
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