Ancelotti celebra estreia em Copas com o Brasil: 'Capítulo muito especial'
Italiano diz entender a responsabilidade, mas confia no hexacampeonato
O Brasil estreia na Copa do Mundo nesse sábado contra o Marrocos, e o clima passado pelo técnico Carlo Ancelotti é de muito "entusiasmo e alegria". O treinador chega para o seu 13º jogo sob o comando da Seleção Brasileira e será o primeiro da carreira em Copa do Mundo. O ambiente parece estar leve e a confiança em dia.
— É uma responsabilidade e uma honra estrear em uma Copa do Mundo comandando o Brasil. Vamos viver esse momento com alegria e entusiasmo, porque é um capítulo muito especial da minha história. Vamos, Brasil!
➡️É hoje! Brasil estreia na Copa do Mundo contra o Marrocos; saiba tudo
Ancelotti chegou ao comando de uma Seleção Brasileira cercada por desconfiança em maio do ano passado e, ao longo de 12 partidas, montou a equipe que iniciará a caminhada na Copa do Mundo neste sábado. O treinador teve de lidar com ausências importantes antes mesmo da convocação final e ainda perdeu o lateral-direito titular às vésperas da estreia. Apesar dos contratempos, o italiano manteve o discurso otimista e reforçou diversas vezes que o Brasil tem condições de disputar o título mundial e chegar ao hexacampeonato.
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— Temos um bom sentimento sobre esta Copa, não apenas sobre esta primeira partida. É apenas o primeiro jogo da competição, nós trabalhamos, estamos prontos. Estamos preparados — afirmou o treinador da Seleção Brasileira na sexta-feira (12), no MetLife Stadium, palco do jogo.
Pelo grupo C, o Brasil estreia neste sábado contra o Marrocos, às 19h (de Brasília), no estádio MetLife, em Nova Jersey. A Seleção vai em busca dos primeiros três pontos na competição para ganhar tranquilidade, diminuir a ansiedade e trilhar um bom caminho para a classificação no mata-mata.
Brasil x Marrocos
Copa do Mundo de 2026 - Grupo C
📆 Data e horário: sábado, 13 de junho de 2026, às 19h (de Brasília)
📍 Local: MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA)
👁️ Onde assistir: Globo e SBT (TV aberta); Sportv (TV fechada); CazéTV, GETV e N Sports (YouTube)
🕴️ Árbitro: Slavko Vinčić (SLO)
🚩 Assistentes: Tomaž Klančnik (SLO) e Andraž Kovačič (SLO)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Brasil (Técnico: Carlo Ancelotti)
Alisson; Ibañez (Danilo), Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos (Alex Sandro); Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Vini Jr, Matheus Cunha e Raphinha.
Marrocos (Técnico: Mohamed Ouahbi)
Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Chadi Riad, Marwane Saadane e Noussair Mazraoui; Neil El Aynaoui, Ounahi e El Khannouss; Brahim Díaz, Saibari e Amine Sbai.
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