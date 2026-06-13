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Ancelotti celebra estreia em Copas com o Brasil: 'Capítulo muito especial'

Italiano diz entender a responsabilidade, mas confia no hexacampeonato

PorGabriel AndradeRio de Janeiro (RJ)
13/06/2026 10:26
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Ancelotti de braços cruzados no treino da Seleção
Ancelotti de braços cruzados no treino da Seleção (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

O Brasil estreia na Copa do Mundo nesse sábado contra o Marrocos, e o clima passado pelo técnico Carlo Ancelotti é de muito "entusiasmo e alegria". O treinador chega para o seu 13º jogo sob o comando da Seleção Brasileira e será o primeiro da carreira em Copa do Mundo. O ambiente parece estar leve e a confiança em dia. 

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    • — É uma responsabilidade e uma honra estrear em uma Copa do Mundo comandando o Brasil. Vamos viver esse momento com alegria e entusiasmo, porque é um capítulo muito especial da minha história. Vamos, Brasil!

    ➡️É hoje! Brasil estreia na Copa do Mundo contra o Marrocos; saiba tudo

    Ancelotti chegou ao comando de uma Seleção Brasileira cercada por desconfiança em maio do ano passado e, ao longo de 12 partidas, montou a equipe que iniciará a caminhada na Copa do Mundo neste sábado. O treinador teve de lidar com ausências importantes antes mesmo da convocação final e ainda perdeu o lateral-direito titular às vésperas da estreia. Apesar dos contratempos, o italiano manteve o discurso otimista e reforçou diversas vezes que o Brasil tem condições de disputar o título mundial e chegar ao hexacampeonato. 

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    Carlo Ancelotti também utiliza a tecnologia que monitora o sono (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)
    Carlo Ancelotti, técnico do Brasil na Copa, observa treino (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

    ➡️Estreia do Brasil na Copa do Mundo; qual o seu palpite? Vote

    — Temos um bom sentimento sobre esta Copa, não apenas sobre esta primeira partida. É apenas o primeiro jogo da competição, nós trabalhamos, estamos prontos. Estamos preparados — afirmou o treinador da Seleção Brasileira na sexta-feira (12), no MetLife Stadium, palco do jogo.

    Pelo grupo C, o Brasil estreia neste sábado contra o Marrocos, às 19h (de Brasília), no estádio MetLife, em Nova Jersey. A Seleção vai em busca dos primeiros três pontos na competição para ganhar tranquilidade, diminuir a ansiedade e trilhar um bom caminho para a classificação no mata-mata. 

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    Brasil x Marrocos
    Copa do Mundo de 2026 - Grupo C

    📆 Data e horário: sábado, 13 de junho de 2026, às 19h (de Brasília)
    📍 Local: MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA)
    👁️ Onde assistir: Globo e SBT (TV aberta); Sportv (TV fechada); CazéTV, GETV e N Sports (YouTube)
    🕴️ Árbitro: Slavko Vinčić (SLO)
    🚩 Assistentes: Tomaž Klančnik (SLO) e Andraž Kovačič (SLO)

    PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

    Brasil (Técnico: Carlo Ancelotti)
    Alisson; Ibañez (Danilo), Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos (Alex Sandro); Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Vini Jr, Matheus Cunha e Raphinha.

    Marrocos (Técnico: Mohamed Ouahbi)
    Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Chadi Riad, Marwane Saadane e Noussair Mazraoui; Neil El Aynaoui, Ounahi e El Khannouss; Brahim Díaz, Saibari e Amine Sbai.

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