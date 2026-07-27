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Quem é o corredor que morreu após passar mal na corrida SP City

Atleta amador experiente tinha histórico em maratonas, provas de montanha e ciclismo antes de passar mal após a prova

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
27/07/2026 10:00
Atualizado há 1 minutos
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Corredores tomam as ruas de São Paulo
Corredores tomam as ruas de São Paulo durante SP City Marathon (Foto: Reprodução/Instagram @spcitymarathonoficial)

O corredor Júlio Barreto, de 50 anos, faleceu após completar a meia-maratona da 10ª edição da SP City Marathon, realizada em São Paulo, na manhã do último domingo (26). Logo após cruzar a linha de chegada, ele apresentou um mal súbito, sofreu uma parada cardíaca e, apesar do atendimento médico imediato, não resistiu, conforme relatado pela organização do evento.

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Júlio era um atleta amador experiente, com histórico em maratonas e provas de montanha, além de longa prática no ciclismo. Após concluir a prova, Júlio comemorou e trocou de roupa normalmente, mas em seguida passou mal de forma inesperada.

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Profissionalmente, ele atuava como gerente de acesso ao mercado na Danone, com mais de 20 anos de experiência no setor farmacêutico.

O clube Vila Leopoldina Road Runners, onde Júlio treinava, manifestou pesar pela perda do atleta, ressaltando o impacto que ele deixou na equipe. O Sindicato dos Propagandistas do Estado de São Paulo também lamentou o ocorrido, destacando a trajetória profissional e pessoal do corredor.

Sobre a SP City Marathon

A SP City Marathon oferece duas distâncias: a maratona completa de 42,2 km e a meia-maratona de 21,1 km, ambas realizadas no mesmo dia, com largada na praça Charles Miller (Pacaembu) e chegada no Jockey Club, zona sul da capital. Júlio participou da meia-maratona.

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De acordo com a organização do evento, o corredor sofreu a perda de consciência logo após a prova e recebeu atendimento imediato da equipe médica presente no local, que iniciou as manobras de reanimação. Ele foi levado a um hospital para atendimento avançado, mas não sobreviveu. O caso foi registrado como morte natural pela polícia.

A organização da SP City Marathon divulgou nota de pesar e informou que não fornecerá mais detalhes por respeito à memória de Júlio Barreto e à família.

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Caso semelhante em 2025

Ano passado também houve falecimento de maratonista, na 18ª Meia Maratona Internacional de São Paulo, em condições similares. Este caso reforça a importância do monitoramento médico rigoroso em provas de corrida de rua e do preparo físico adequado dos participantes, especialmente em eventos de longa distância, para minimizar riscos à saúde e garantir atendimento rápido e eficiente em situações de emergência.

Conteúdo original do Lance!, com uso de IA na transcrição e revisão, sob edição final da equipe

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