Quem é o corredor que morreu após passar mal na corrida SP City
Atleta amador experiente tinha histórico em maratonas, provas de montanha e ciclismo antes de passar mal após a prova
O corredor Júlio Barreto, de 50 anos, faleceu após completar a meia-maratona da 10ª edição da SP City Marathon, realizada em São Paulo, na manhã do último domingo (26). Logo após cruzar a linha de chegada, ele apresentou um mal súbito, sofreu uma parada cardíaca e, apesar do atendimento médico imediato, não resistiu, conforme relatado pela organização do evento.
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Júlio era um atleta amador experiente, com histórico em maratonas e provas de montanha, além de longa prática no ciclismo. Após concluir a prova, Júlio comemorou e trocou de roupa normalmente, mas em seguida passou mal de forma inesperada.
Profissionalmente, ele atuava como gerente de acesso ao mercado na Danone, com mais de 20 anos de experiência no setor farmacêutico.
O clube Vila Leopoldina Road Runners, onde Júlio treinava, manifestou pesar pela perda do atleta, ressaltando o impacto que ele deixou na equipe. O Sindicato dos Propagandistas do Estado de São Paulo também lamentou o ocorrido, destacando a trajetória profissional e pessoal do corredor.
Sobre a SP City Marathon
A SP City Marathon oferece duas distâncias: a maratona completa de 42,2 km e a meia-maratona de 21,1 km, ambas realizadas no mesmo dia, com largada na praça Charles Miller (Pacaembu) e chegada no Jockey Club, zona sul da capital. Júlio participou da meia-maratona.
De acordo com a organização do evento, o corredor sofreu a perda de consciência logo após a prova e recebeu atendimento imediato da equipe médica presente no local, que iniciou as manobras de reanimação. Ele foi levado a um hospital para atendimento avançado, mas não sobreviveu. O caso foi registrado como morte natural pela polícia.
A organização da SP City Marathon divulgou nota de pesar e informou que não fornecerá mais detalhes por respeito à memória de Júlio Barreto e à família.
Caso semelhante em 2025
Ano passado também houve falecimento de maratonista, na 18ª Meia Maratona Internacional de São Paulo, em condições similares. Este caso reforça a importância do monitoramento médico rigoroso em provas de corrida de rua e do preparo físico adequado dos participantes, especialmente em eventos de longa distância, para minimizar riscos à saúde e garantir atendimento rápido e eficiente em situações de emergência.
Conteúdo original do Lance!, com uso de IA na transcrição e revisão, sob edição final da equipe
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