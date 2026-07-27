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Rizek destaca desuso de jogador do Flamengo: 'No final da fila'

Atacante teve poucos minutos em partida contra o São Paulo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
27/07/2026 09:59
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André Rizek questionou a falta de oportunidades ao Endrick na Seleção Brasileira (Foto: Reprodução)
André Rizek chamou atenção para desuso de jogador do Flamengo (Foto: Reprodução)

O Flamengo empatou com o São Paulo em 1 a 1, no último domingo (26), dentro do Maracanã, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o jornalista André Rizek chamou atenção para a pouca minutagem dada ao atacante Everton Cebolinha no confronto.

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O camisa 11 do Rubro-Negro entrou em campo apenas no segundo tempo. O cronômetro marcava 79 minutos, quando Cebolinha substituiu Bruno Henrique. Ao analisar o caso, durante o programa "Fechamento", dos canais Sportv, André Rizek destacou o desuso do atacante.

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— É incrível como chega jogadores baladados nesse Flamengo, mas não conseguem entregar. Estava refletindo sobre isso. O Cebolinha, por exemplo. Ele entrou no jogo só no final. Teve a possibilidade de sair recentemente, mas assim, virou um reserva do clube. Gente, jogou o Lorran hoje, com todo respeito, mas o Cebolinha está no final da fila — destacou o apresentador.

Como foi Flamengo x São Paulo

Texto por: Lucas Bayer e Izabella Giannola

O jogo começou agitado no Rio, com a primeira chance para o São Paulo, com Wendell, aos cinco minutos. Já aos 10', Samuel Lino, em contra-ataque, achou Pedro, que tocou para Lorran pelo lado direito. O jogador do Flamengo, no entanto, chutou fraco, facilitando a vida do goleiro Rafael. Poucos minutos depois, Pulgar acertou um forte chute no travessão. Apesar dos lances isolados, faltou criatividade para ambas as equipes buscarem o gol na primeira etapa.

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Flamengo voltou do intervalo ditando o ritmo. Aos 10 minutos, Bruno Henrique, de cabeça, obrigou Rafael a fazer uma defesaça. No lance seguinte, Léo Pereira, após desvio de Pulgar em cobrança de escanteio de Lorran, abriu o placar. O São Paulo, entretanto, deixou tudo igual aos 24' com Calleri. O gol do centroavante argentino, de cabeça, saiu após cruzamento de Osorio. Na reta final da partida, o Rubro-Negro balançou a rede com Samuel Lino, mas o VAR indicou impedimento na jogada, deixando os flamenguistas na bronca. Com clima quente, os jogadores se desentenderam nos minutos finais.

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Flamengo x São Paulo no Maracanã pelo Brasileirão
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