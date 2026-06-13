Árbitro brasileiro recebe convite de empresa após viralizar falando inglês na estreia da Copa
A ação do Duolindo, plataforma global de aprendizado de idiomas, contará com Wilton Periera Sampaio, que apitou México x África do Sul
O árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio viralizou durante a partida de abertura da Copa do Mundo, disputada na última quinta-feira (11), entre México e África do Sul, no estádio Azteca. Além da vitória dos anfitriões por 2 a 0, o brasileiro chamou a atenção por expulsar três jogadores e, principalmente, por anunciar em inglês para todo o estádio uma decisão revisada pelo árbitro de vídeo (VAR).
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A repercussão do episódio ultrapassou o universo do futebol e rendeu ao árbitro um convite inusitado: estrelar uma futura campanha publicitária do Duolingo, plataforma global de aprendizado de idiomas.
A iniciativa, desenvolvida pela Jotacom, agência responsável pela comunicação da marca no Brasil e integrante do ecossistema FSB Holding, foi apresentada por meio de uma carta aberta publicada nas redes sociais. No texto, a empresa destaca a coragem demonstrada por Wilton ao se comunicar em outro idioma diante de milhões de torcedores ao redor do mundo.
— Se para falar uma língua que não é sua em uma reunião já é preciso ter coragem, imagina fazer isso na frente de todo o mundo, literalmente — diz um trecho da publicação.
➡️ VAR, expulsões e inglês: Wilton Pereira Sampaio é protagonista na abertura da Copa do Mundo
ao nosso mestre wilton pereira sampaio pic.twitter.com/Kc7Prm8cys— Duolingo Brasil 🇧🇷 (@DuolingoBrasil) June 13, 2026
Em tom descontraído, a marca convida o árbitro a participar de uma campanha após o encerramento do Mundial e aproveita a repercussão para reforçar uma de suas principais mensagens: a importância de se comunicar sem medo de cometer erros.
A ação transforma um dos temas mais comentados da semana em uma discussão sobre autoconfiança, aprendizado e a disposição necessária para se expressar em um novo idioma em situações de grande exposição.
Na publicação, a empresa amplia a reflexão para além do caso envolvendo Wilton Pereira Sampaio e faz um convite simbólico a todos que enfrentam o desafio de falar outra língua, destacando que a coragem para se comunicar é tão importante quanto a busca pela fluência.
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