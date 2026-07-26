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Impedimento semiautomático contra o Flamengo divide opiniões

Duelo terminou empatado por 1 a 1 no Maracanã

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
26/07/2026 22:35
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Impedimento semiautomático anulou gol do Flamengo
Impedimento semiautomático anulou gol do Flamengo (Foto: Reprodução Globo)

Flamengo e São Paulo ficaram no 1 a 1, na noite deste domingo (26), em jogo válido pela 20° rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro fez um gol no final para desempatar a partida, mas o lance foi invalidado por impedimento.

A nova tecnologia da CBF para os casos de possível impedimento no Campeonato Brasileiro foi determinante no duelo entre Flamengo e São Paulo. No final do jogo, Samuel Lino balançou as redes para o Rubro-Negro, mas a arbitragem marcou posição irregular de Wallace Yan pelo biquinho da chuteira do atacante.

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Nas redes sociais, alguns torcedores vibraram pela precisão da tecnologia, mas teve quem questionasse a decisão. Veja a imagem e os comentários abaixo:

Flamengo x São Paulo no Maracanã pelo Brasileirão
Flamengo x São Paulo no Maracanã pelo Brasileirão (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

Veja imagem polêmica

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Como foi o jogo entre Flamengo e São Paulo

O jogo começou agitado no Rio, com a primeira chance para o São Paulo, com Wendell, aos cinco minutos. Já aos 10', Samuel Lino, em contra-ataque, achou Pedro, que tocou para Lorran pelo lado direito. O jogador do Flamengo, no entanto, chutou fraco, facilitando a vida do goleiro Rafael. Poucos minutos depois, Pulgar acertou um forte chute no travessão. Apesar dos lances isolados, faltou criatividade para ambas as equipes buscarem o gol na primeira etapa.

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Flamengo voltou do intervalo contra o São Paulo ditando o ritmo. Aos 10 minutos, Bruno Henrique, de cabeça, obrigou Rafael a fazer uma defesaça. No lance seguinte, Léo Pereira, após desvio de Pulgar em cobrança de escanteio de Lorran, abriu o placar.

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São Paulo, entretanto, deixou tudo igual aos 24' com Calleri. O gol do centroavante argentino, de cabeça, saiu após cruzamento de Osorio. Na reta final da partida, o Rubro-Negro balançou a rede com Samuel Lino, mas o VAR indicou impedimento na jogada, deixando os flamenguistas na bronca. Com clima quente, os jogadores se desentenderam nos minutos finais.

O lance capital da partida pelo Brasileirão foi o gol do São Paulo contra o Flamengo, um verdadeiro banho de água fria nos rubro-negros que estavam no Maracanã. O tento garantiu o ponto no Rio de Janeiro.

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