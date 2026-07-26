Fred Bruno anuncia que será pai pela segunda vez; saiba quem é a mãe Apresentador da Globo já tem um filho de cinco anos

Fred Bruno, de 37 anos, anunciou na segunda-feira (27) que será pai pela segunda vez. O influenciador e apresentador compartilhou a novidade nas redes sociais ao revelar que espera um bebê com Indi Lunar, parceira que mantém a vida longe dos holofotes.

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O anúncio foi feito por meio de um vídeo publicado por Fred nas próprias redes. No material, ele explicou que aguardou um momento especial para dividir a notícia com os seguidores. Indi tem pouco mais de 13 mil seguidores nas redes sociais.

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- Há cinco anos eu descobri a minha melhor versão como pessoa, descobri talvez até minha missão na Terra, que é a paternidade. Sim, eu vou ter o meu segundo neném. A gente está tendo todo o carinho, todo o cuidado do mundo, tanto com o bebê quanto com a mãe. Ela é uma pessoa bem reservada, não tem vida pública, e esse desejo dela vai continuar sendo respeitado - afirmou.

Fred já é pai de Cris, de 5 anos, fruto do antigo relacionamento com a influenciadora Bianca Andrade, a Boca Rosa. Ao falar sobre o primogênito, o jornalista revelou a emoção de imaginá-lo no papel de irmão mais velho.

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- Uma cena que não sai da minha cabeça é imaginar o Neneco cuidando de um novo grande amor da minha vida. Eu tenho o privilégio de ter um irmão, e ele também vai ter esse privilégio. Estou realmente muito feliz - completou o apresentador da Globo.

Indi Lunar, mãe do segundo filho de Fred Bruno (Foto: Reprodução)

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