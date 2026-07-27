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Torcedores do Flamengo reagem ao gol de Calleri: 'Sempre'

Com seis gols marcados por Calleri no confronto, Flamengo é uma de suas maiores vítimas

PorLucas CremoneseSão Paulo (SP)
27/07/2026 11:30
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Calleri
Calleri comemora gol pelo São Paulo no Brasileirão (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

Na partida entre Flamengo e São Paulo, pelo Brasileirão, os times empataram em 1 a 1, com gols de Léo Pereira e Calleri. O centro-avante do Tricolor quebrou um jejum que durava mais de três meses, seu último tento tinha sido contra o Cruzeiro, no Morumbis, em uma goleada por 4 a 1, no dia 4 de abril.

➡️ Flamengo abre o placar no Maracanã, mas São Paulo busca empate

Algoz do Flamengo na final da Copa do Brasil de 2023, Calleri já soma seis gols contra o Rubro-Negro na carreira. Ao lado de Santos e Corinthians, é o time que mais castigou com a camisa do São Paulo.

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Gol de Calleri na final da Copa do Brasil de 2023 (Foto: Rubens Chiri/saopaulofc.net)

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Como foi o jogo entre Flamengo e São Paulo pelo Brasileirão?

O jogo começou agitado no Rio, com a primeira chance para o São Paulo, com Wendell, aos cinco minutos. Já aos 10', Samuel Lino, em contra-ataque, achou Pedro, que tocou para Lorran pelo lado direito. O jogador do Flamengo, no entanto, chutou fraco, facilitando a vida do goleiro Rafael. Poucos minutos depois, Pulgar acertou um forte chute no travessão. Apesar dos lances isolados, faltou criatividade para ambas as equipes buscarem o gol na primeira etapa.

Flamengo voltou do intervalo ditando o ritmo. Aos 10 minutos, Bruno Henrique, de cabeça, obrigou Rafael a fazer uma defesaça. No lance seguinte, Léo Pereira, após desvio de Pulgar em cobrança de escanteio de Lorran, abriu o placar. O São Paulo, entretanto, deixou tudo igual aos 24' com Calleri. O gol do centroavante argentino, de cabeça, saiu após cruzamento de Osorio. Na reta final da partida, o Rubro-Negro balançou a rede com Samuel Lino, mas o VAR indicou impedimento na jogada, deixando os flamenguistas na bronca. Com clima quente, os jogadores se desentenderam nos minutos finais.

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