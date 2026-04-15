Torcedores do Flamengo reagem à atuação de Gabigol: 'Não consigo'

A história que Gabigol construiu no Flamengo não vai se apagar da noite para o dia, e até por isso, muitos rubro-negros acompanham de perto as atuações do jogador, mesmo fora do clube. Na noite desta terça-feira (14), o Santos empatou com o Deportivo Recoleta por 1 a 1, e o centroavante saiu hostilizado da Vila Belmiro.

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Não há dúvidas que o auge da carreira de Gabigol foi no Flamengo, e no Santos o craque tenta repetir o sucesso obtido no clube carioca. Contra o Recoleta, a assistência para o gol de Neymar não foi suficiente para alegrar a torcida santista.

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Nas redes sociais, torcedores do Flamengo reagiram à atuação de Gabigol. Veja os comentários rubro-negros abaixo:

Veja reação dos torcedores do Flamengo com a atuação de Gabigol

História do centroavante no Rubro-Negro

Gabigol chegou ao Flamengo em 2019. Logo no primeiro ano, ele foi decisivo no título da Libertadores ao marcar dois gols na decisão do torneio. Este foi só o início da tragetória vitoriosa. Ao todo, foram 13 títulos conquistados: Copa Libertadores da América (2019 e 2022), Recopa Sul-Americana (2020), Campeonato Brasileiro (2019 e 2020), Copa do Brasil (2022 e 2024), Supercopa do Brasil (2020 e 2021) e Campeonato Carioca (2019, 2020, 2021 e 2024).

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Gabigol comemora último gol marcado pelo Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Depois de deixar o Rubro-Negro, o atacante não conseguiu chegar perto do protagonismo que teve no clube carioca. O primeiro destino foi o Cruzeiro, onde colecionou momentos de instabilidade e não conseguiu se firmar como um titular absoluto do ataque celeste.

Após um ano no clube mineiro, o jogador chegou ao Santos nesta temporada. Deste então, Gabigol busca reencontrar a melhor forma física e técnica no clube que é seu formador.

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