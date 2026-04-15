Leitura labial revela falas de Neymar para torcedor do Santos: 'Está gordinho'

O Santos de Neymar empatou com o Deportivo Recoleta por 1 a 1, na noite desta terça-feira (14), em jogo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Sul-Americana. Após a partida, o camisa 10 do Peixe foi filmado discutindo com um torcedor, e um especialista em leitura labial revelou algumas falas do jogador.

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Neymar fez o gol do Santos na partida, mas foi hostilizado por torcedores exaltados na saída do gramado. Com o sentimento de 'injustiça', o craque respondeu, e o dublador Gustavo Machado interpretou parte do diálogo.

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- Você devia ter treinado mais, está gordinho. Quer que eu faça tudo? Só eu que faço tudo? Cala a boca, rapaz. Respeita! Eu respeito para car@#$6 isso aqui, você não respeita. Mas está tudo certo, eu não respeito não. Você tem razão. Está feliz?... - gritou Neymar para um torcedor do Santos.

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Abaixo, confira na íntegra a discussão do craque com o torcedor na arquibancada da Vila Belmiro depois do empate do Peixe com o Deportivo Recoleta:

Neymar comemora gol do Santos contra Recoleta pela Sul-Americana (Foto: Miguel SCHINCARIOL / AFP)

Veja discussão de Neymar com o torcedor do Santos

Como foi o jogo

Em noite embalada por uma bela festa da torcida na Vila Belmiro, o Santos demorou apenas quatro minutos para abrir o placar com Neymar. O camisa 10 recebeu a bola de Gabriel Barbosa, que invadiu a área pelo lado esquerdo, e o ídolo santista só teve o trabalho de tocar para o fundo das redes. Depois, Gabriel Bontempo bateu colocado e quase ampliou.

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Neymar foi amarelado após falta, e o Santos se perdeu no jogo, sem conseguir administrar a vantagem. A equipe ainda desperdiçou chances importantes com Neymar em jogadas com o jovem Gustavinho. Aos 43 minutos, Luan Peres cometeu pênalti, e Ortiz converteu, deslocando Gabriel Brazão com uma batida no canto esquerdo. Todo o elenco do time paraguaio foi comemorar o gol no gramado com o atacante. No intervalo, o Santos deixou o campo sob vaias da torcida.

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O Peixe teve dificuldades para furar a defesa adversária e, por isso, Cuca promoveu uma alteração tripla, com as entradas de Rollheiser, Miguelito e Thaciano nas vagas de Bontempo, Gabriel Barbosa e Moisés.

O argentino quase marcou de cabeça para o Santos após receber cruzamento de Neymar pelo lado esquerdo. O camisa 10 seguiu tabelando com Miguelito, que mais uma vez levou perigo ao gol adversário.

Na etapa final, o Santos de Neymar ainda tentou pressionar com Rafael Gonzaga, que chutou de fora da área, e com Adonis Frías, que cabeceou para fora. Neymar cobrou uma falta que passou pro cima do gol. Mas, não foi o suficiente para transformar a festa pelos 114 anos do clube em uma noite completa na Vila Belmiro.

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