Santos anuncia o retorno de Gabigol; atacante inicia terceira passagem no clube

O Santos anunciou neste sábado (3) a contratação de Gabigol por meio de nota oficial nas redes sociais. O atacante esteve no CT Rei Pelé no início da manhã para a realização de exames médicos.

Revelado nas categorias de base do clube, o jogador retorna para sua terceira passagem pelo Alvinegro Praiano. A última vez em que vestiu a camisa santista foi há oito anos, quando atuou por uma temporada emprestado pela Inter de Milão.

O atacante chega por empréstimo até o final do ano, com o Cruzeiro arcando com metade do salário, estimado em R$ 2,5 milhões.

As tratativas ficaram travadas no fim do ano em razão da participação do Cruzeiro na semifinal da Copa do Brasil. O presidente Marcelo Teixeira entendeu que não era o momento adequado para negociar com a diretoria mineira, com a qual mantém boa relação, durante um período decisivo da temporada.

Santos e Cruzeiro, inclusive, se enfrentaram na última rodada do Campeonato Brasileiro, no dia 7 de dezembro, e o Peixe venceu por 3 a 0. Após o apito final, Neymar e Gabigol permaneceram por um longo período conversando no gramado. Os dois são frequentemente vistos juntos, já que Rafaella Santos, irmã do camisa 10 santista, é esposa do atacante.

Confira a nota oficial:

Menino da Vila, santista e cruel. Gabriel Barbosa está de volta ao Santos FC! O atacante assinou contrato de empréstimo junto ao Cruzeiro com validade até o fim do ano.

Gabigol chegou chegou à base do Peixão com apenas oito anos, em 2004, e fez sua estreia como profissional em 2013. Ao longo das duas passagens (2013-2016 e 2018), Gabigol disputou 210 jogos, com 84 gols e 13 assistência, conquistando o bicampeonato paulista (2015 e 2016) e também sendo artilheiro do Brasileirão (2018) e três vezes artilheiro da Copa do Brasil (2014, 2015 e 2018).