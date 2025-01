Enfim, Gabigol foi apresentado pelo Cruzeiro. Nas poucas primeiras palavras do novo camisa 9, o atacante agradeceu ao presidente e se mostrou feliz por estar na equipe mineira.

- Agradecer a Deus por este momento. Agradecer ao Pedrinho, sem ele não teria acontecido. Estou muito feliz e animado. E é o Cabuloso, cara*** - disse Gabigol.

- Muito feliz. Muito obrigado. O importante sempre é exaltar o clube. Fazer o clube voltar a ser campeão e brigar pelos títulos. A nossa casa é o Mineirão e espero que todo mundo se ajude ao máximo se dedicando e trabalhando, porque o Cruzeiro incomoda demais.

Cruzeiro apresentou Gabigol neste sábado (4) (Foto: Reprodução/TV Cruzeiro)

Antes de Gabigol entrar em campo, o Cruzeiro apresentou um pacotão de reforços com Fagner, Christian, Rodriguinho, Eduardo e Dudu. Veja o que cada um disse no evento abaixo.

CHRISTIAN

- Um orgulho imenso por estar vestindo essa camisa pesada. Espero que possamos ser felizes aqui e só existe um grande em Minas.

EDUARDO

- Somente agradecer a recepção. Vai ser um ano abençoado para gente.

FAGNER

- É um motivo de felicidade. Agradecer ao presidente, ao Alexandre e ao Pedrinho pela oportunidade. Podem ter certeza que eu vou dar a minha vida pelo clube.

- Agradecer o carinho e a recepção de todos. É um motivo de orgulho ser apresentado e ter a Nação toda ao nosso lado. Foi muito legal o primeiro contato. Estou feliz animado e empolgado com o projeto. Por tudo que está para acontecer nesse ano. Trabalhar duro para que tudo dê certo.

- O Cássio é um irmão que eu fiz no futebol. Trabalhei por muitos anos e me conhece muito bem. Tem me mandado mensagens para ajudar com questão de moradia, onde é legal ou não. Vai me ajudar e vou ajudar ele também. Estou muito feliz por jogar com ele de novo.

- Vai ter muito empenho e entrega. A minha vida inteira foi assim. Farei de tudo para que a gente vença jogos e brigue por títulos.

RODRIGUINHO

- Hoje realizo um sonho de criança, que era jogar num clube gigante como o Cruzeiro. Sou cruzeirense e podem ter certeza que eu vou dar a minha vida pelo clube.

- É uma sensação inexplicável. Sempre sonhei com este momento. Quando eu saí do Cruzeiro na base, eu prometi para mim mesmo que eu ia voltar a jogar aqui. Só tenho que agradecer a Deus pela oportunidade. Com 21 anos e jogar no Cruzeiro. Estou mais feliz ainda por ser torcedor.

