Leonardo Jardim comandará o Flamengo pela décima vez na próxima quinta-feira (16), contra o Independiente Medellín-COL, mas já deixou as marcas do seu trabalho. O português, que substituiu Filipe Luís, demonstrou semelhanças e diferenças do antecessor no trato com o el enco e, sobretudo, na hierarquia da equipe.

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Desde a chegada do novo treinador, nomes como Pedro e Samuel Lino cresceram de produção e retomaram o protagonismo no Rubro-Negro. Com Filipe, os dois revezavam minutos com outros jogadores. Agora, se firmaram como titulares impulsionados também por mudanças táticas: o ponta fica menos preso ao lado esquerdo, enquanto o centroavante virou pilar do funcionamento do ataque.

Uma das indefinições de Leonardo Jardim, por outro lado, é na utilização de Lucas Paquetá. O camisa 20 já foi utilizado como meia-atacante, meia-direita e, no último domingo (12), diante do Fluminense, foi escalado pela primeira vez como segundo volante. Filipe Luís, por sua vez, costumava posicionar o jogador mais vezes pelo lado.

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Por fim, há situações nas quais, apesar de uma discordância de ideias inicial, o treinador português tem se aproximado daquilo que entendia o antecessor. Com a chegada de Jardim, o nome de Luiz Araújo ganhou força no elenco do Flamengo. O português, que queria a contratação do camisa 7 quando comandava o Cruzeiro, pediu à diretoria rubro-negra para não negociá-lo.

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No entanto, após pouco mais de um mês de trabalho, o ponta-direita não tem recebido tantas chances. Em vez disso, Gonzalo Plata, que chegou a ficar fora da lista de relacionados de Leonardo Jardim por comportamentos extracampo, retomou o status de titular que tinha com Filipe Luís.

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O Flamengo volta a campo na próxima quinta-feira (16), quando enfrenta o Independiente Medellín, no Maracanã, pela segunda rodada do Grupo A da Libertadores.

Leonardo Jardim conversa com o elenco em treino do Flamengo no CT Ninho do Urubu (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

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