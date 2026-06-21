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Torcedores apontam substituto ideal de Raphinha na Seleção Brasileira

Atacante sofreu lesão na coxa direita em Brasil x Haiti

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
21/06/2026 08:05
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Raphinha sofreu nova lesão e é desfalque da Seleção Brasileira (Foto: Marcelo Machado de Melo /Fotoarena/Folhapress)
Raphinha sofreu nova lesão e é desfalque da Seleção Brasileira (Foto: Marcelo Machado de Melo /Fotoarena/Folhapress)

A Seleção Brasileira perdeu Raphinha para a sequência da Copa do Mundo, pelo menos temporariamente. O atacante saiu lesionado do jogo contra o Haiti, nesta sexta-feira (19), e teve lesão confirmada pela CBF. Nas redes sociais, torcedores apontaram Rayan como substituto ideal do jogador do Barcelona.

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    • Contra o Haiti, essa foi a substituição promovida por Carlo Ancelotti. Na reta final do primeiro tempo, Raphinha deixou a Seleção Brasileira para a entrada de Rayan. O atacante teve lesão muscular na coxa direita e vai passar por "protocolo de tratamento intensivo" na Copa do Mundo.

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    Nas redes, Rayan, do Bournemouth, foi apontado por torcedores como substituto ideal para Rayan no time titular da Seleção Brasileira. Veja os comentários abaixo:

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    Raphinha é um destaques da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
    Raphinha é um destaques da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

    Veja comentários sobre Rayan

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    Lesão de Raphinha na Seleção Brasileira

     A Seleção Brasileira confirmou no fim da tarde deste sábado (20) que o atacante Raphinha está com lesão muscular na coxa direita. O jogador, que se lesionou no primeiro tempo da vitória por 3 a 0 sobre o Haiti, passará por "protocolo de tratamento intensivo" e seguirá com a delegação na Copa do Mundo. Os médicos da Seleção não informaram o prazo previsto para recuperação.

    ➡️Veja opções de Ancelotti para a Seleção Brasileira com ausência de Raphinha

    No fim de março, Raphinha também sentiu a coxa direita, na derrota do Brasil por 2 a 1 para a França em amistoso disputado nos Estados Unidos. Na ocasião, ele ficou cinco semanas afastado dos jogos.

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    Nessa sexta-feira (19), o atacante do Barcelona sentiu o músculo posterior da coxa direita aos 39 minutos da partida com os haitianos. Ele sentou no gramado e acabou substituído por Rayan. Na zona mista após a partida, companheiros de equipe deixavam transparecer preocupação, principalmente pelo fato de o atacante ter tido histórico recente de lesão na coxa direita.

    Vale lembrar que a comissão técnica do Brasil não pode mais substituir nenhum jogador por contusão, à exceção dos goleiros. Pelo regulamento da Copa do Mundo, o prazo máximo para alterar a lista de jogadores convocados se encerrou na sexta-feira (12), véspera da estreia do Brasil no Mundial.

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