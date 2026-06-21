Torcedores apontam substituto ideal de Raphinha na Seleção Brasileira Atacante sofreu lesão na coxa direita em Brasil x Haiti

A Seleção Brasileira perdeu Raphinha para a sequência da Copa do Mundo, pelo menos temporariamente. O atacante saiu lesionado do jogo contra o Haiti, nesta sexta-feira (19), e teve lesão confirmada pela CBF. Nas redes sociais, torcedores apontaram Rayan como substituto ideal do jogador do Barcelona.

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Contra o Haiti, essa foi a substituição promovida por Carlo Ancelotti. Na reta final do primeiro tempo, Raphinha deixou a Seleção Brasileira para a entrada de Rayan. O atacante teve lesão muscular na coxa direita e vai passar por "protocolo de tratamento intensivo" na Copa do Mundo.

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Nas redes, Rayan, do Bournemouth, foi apontado por torcedores como substituto ideal para Rayan no time titular da Seleção Brasileira. Veja os comentários abaixo:

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Raphinha é um destaques da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Veja comentários sobre Rayan

fff

Oi boa noite



É rayan titular no rafinha



Idiota — Melhor ser um Zero à Esquerda do que +1 à Direita (@Exausto2023) June 21, 2026

rayan apresentou futebol pra ser titular — Kaio (@pretomaluc0) June 20, 2026

Eu gosto mais do futebol do LH, mas as últimas duas aparições deles me fazem querer o Rayan de titular... É difícil, mas temos duas ótimas opções. Sem falar no Endrick, que jogou nesse lado do campo no Lyon, mas Ancelotti jamais faria algo assim — Vinizin (@venylovee) June 20, 2026

Falaram que o RAYAN jogou mal na ESTREIA… Ok.

Agora… o LH SECAGOU NA ESTREIA!! PERDIDO EM CAMPO E COM MEDO DE JOGAR! Ele é bem mais experiente que Rayan!



Rayan TITULAR! — 💢LamacchiaDaMassa (@elbrigabaga) June 20, 2026

Lesão de Raphinha na Seleção Brasileira

A Seleção Brasileira confirmou no fim da tarde deste sábado (20) que o atacante Raphinha está com lesão muscular na coxa direita. O jogador, que se lesionou no primeiro tempo da vitória por 3 a 0 sobre o Haiti, passará por "protocolo de tratamento intensivo" e seguirá com a delegação na Copa do Mundo. Os médicos da Seleção não informaram o prazo previsto para recuperação.

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No fim de março, Raphinha também sentiu a coxa direita, na derrota do Brasil por 2 a 1 para a França em amistoso disputado nos Estados Unidos. Na ocasião, ele ficou cinco semanas afastado dos jogos.

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Nessa sexta-feira (19), o atacante do Barcelona sentiu o músculo posterior da coxa direita aos 39 minutos da partida com os haitianos. Ele sentou no gramado e acabou substituído por Rayan. Na zona mista após a partida, companheiros de equipe deixavam transparecer preocupação, principalmente pelo fato de o atacante ter tido histórico recente de lesão na coxa direita.

Vale lembrar que a comissão técnica do Brasil não pode mais substituir nenhum jogador por contusão, à exceção dos goleiros. Pelo regulamento da Copa do Mundo, o prazo máximo para alterar a lista de jogadores convocados se encerrou na sexta-feira (12), véspera da estreia do Brasil no Mundial.