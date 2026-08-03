Ator processa Casimiro e CazéTV por danos morais; entenda Caso corre na Justiça do Rio de Janeiro

Um ator e figurante moveu ação judicial contra o influenciador Casimiro Miguel e a CazéTV na 2ª Vara Cível da Pavuna. O processo foi registrado nesta segunda-feira (3) e pede indenização de R$ 120 mil por danos morais. A informação foi dada primeiramente pelo site do jornal "O Globo".

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O autor da ação afirma que é homossexual e condena uma expressão usada por Casimiro em meio a uma reação de um episódio do programa "Pesadelo na Cozinha", da Band. Durante uma transmissão ao vivo, o influenciador comentou: "Esse cara é esquisito", no momento em que a imagem do ator era exibida na tela.

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O conteúdo permanece disponível na internet e acumula cerca de 17 milhões de visualizações e mais de 8 mil comentários, segundo a petição. Na peça processual, o autor argumenta que a expressão extrapolou os limites da liberdade de expressão ao reforçar estereótipos discriminatórios e expô-lo ao ridículo diante da audiência.

Além da indenização, o autor solicita que a Justiça determine a retirada do vídeo do ar. A ação também exige que Casimiro faça uma retratação pública no YouTube, a mesma plataforma em que o conteúdo foi publicado originalmente.

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Casimiro e Cazé TV

O influenciador é um dos fenômenos recentes da internet. Após estourar com transmissões ao vivo realizadas no próprio quarto, Casimiro Miguel virou o rosto da emissora Cazé TV.

Inaugurado em 2022, o canal no Youtube é um sucesso virtual. Recentemente, o projeto foi a principal transmissora da Copa do Mundo de 2026.

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