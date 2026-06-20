Jorginho, do Flamengo, critica estreia de Rayan na Copa do Mundo: 'Nítido' Jovem atacante entrou no lugar de Raphinha lesionado

O jogador do Flamengo Jorginho analisou a atuação de Rayan na vitória do Brasil sobre o Haiti e afirmou que sentiu falta de uma postura mais agressiva do atacante nos ataques em profundidade. Para o atleta, o jovem desperdiçou oportunidades de explorar os espaços deixados pela defesa adversária.

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Durante a análise, Jorginho destacou que o Brasil conseguiu criar diversas situações ofensivas justamente com infiltrações às costas da zaga, mas avaliou que Rayan optou excessivamente por buscar a bola nos pés.

– Eu senti falta desse ataque de espaço do Rayan. Por mais que sejam as características dele, eu senti ele meio... não sei, tímido. Não consegui entender o porquê. Estava nítido que o Brasil estava machucando muito o Haiti com esses ataques no espaço e que tinha jogada para poder fazer – afirmou.

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Segundo o comentarista, o atacante repetiu movimentos para receber a bola próximo aos companheiros, em vez de atacar a última linha defensiva.

– Ele estava recebendo sempre no pé. Fazia o movimento sempre para receber no pé, quando podia quebrar essa linha atrás da zaga. Ele fazia o contrário, o que a gente chama de "gato": fingia que ia no espaço e voltava para receber. Ele fez muito mais isso do que o contrário, que seria fingir que vinha no pé e atacar o espaço – disparou.

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Jorginho ainda afirmou que a variação de movimentos poderia tornar Rayan mais imprevisível e ajudá-lo a receber a bola em melhores condições.

Rayan é o sexto jogador mais novo a jogar uma Copa do Mundo. (Foto: AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

– Eu estava assistindo e pensando: "faz um pouco o contrário também, mistura um pouco isso para ser mais imprevisível". Quando ele receber no pé, vai ter mais tempo para dominar já virado para frente. Ele recebeu muita bola de costas, com a pressão chegando. Acho que faltou um pouco disso – completou.

Além da análise sobre Rayan, Jorginho também comentou a possibilidade de Neymar voltar ao time titular na próxima partida da Seleção. Apesar de acreditar que o camisa 10 estará em campo, ele defendeu que o astro comece no banco de reservas.

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– Pelo jogo de ontem, eu acredito que o Neymar vai jogar e tem que jogar, mas não acredito que seja a melhor opção começar ele já no primeiro minuto. Para mim, eu iria com o Luiz Henrique – finalizou.

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