Semifinais do 'Fight do Milhão' garantem à TV Globo a maior audiência da temporada
Recorde aconteceu no Rio de Janeiro
As semifinais femininas do 'Fight do Milhão', exibidas no último sábado, dia 1º de agosto, impulsionaram a audiência da 'Faixa Combate' na TV Globo. No Rio de Janeiro, a transmissão alcançou 7 pontos de audiência e 26% de participação, o melhor desempenho da atração desde o Jungle Fight 143, realizado em 13 de dezembro de 2025.
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O resultado ficou 17% (+1 ponto) acima da média dos quatro sábados anteriores à estreia da Copa do Mundo. Em São Paulo, os confrontos que definiram as finalistas do torneio registraram 6 pontos de audiência e 19% de participação, mantendo a média da faixa em relação aos quatro últimos sábados antes do início da Copa do Mundo.
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Como foi o Fight do Milhão?
Nágila Goku e Bianca Sattelmayer garantiram vagas na final do Fight do Milhão peso-palha ao vencerem suas semifinais no Jungle Fight 154, realizado no sábado (1º/8) no ginásio Mauro Pinheiro, em São Paulo. As duas paulistas se enfrentarão pelo prêmio de R$ 500 mil em 24 de outubro, no Ginásio do Ibirapuera.
A final será 100% paulista na categoria feminina. Nágila é natural de Registro, no Vale do Ribeira, e Bianca é de São José dos Campos. Na divisão masculina, a decisão dos meio-médios já estava definida desde junho e reunirá o paraense Ernane Pimenta e o piauiense Fabrício Bakai.
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Na primeira semifinal, Nágila Goku superou a maranhense Regiane Borges por finalização. Após um primeiro round de pouca movimentação, ela encaixou uma guilhotina a 2min31s do segundo assalto e garantiu a classificação. É a segunda participação da lutadora no Fight do Milhão; no ano anterior, foi eliminada na estreia da categoria peso-pena.
Em entrevista após a luta, Nágila declarou: "Demorei para confiar na minha mão e naquilo que venho treinando dia após dia e sacrificando minha vida. Peço perdão para todos por não ter tido a confiança, mas vi a oportunidade e não deixei passar. Graças a Deus, a todos os meus amigos e aqueles que torcem por mim, eu saí com a vitória. Muito obrigada. Agora estou na final. E daqui em diante, vou continuar dando o meu melhor e me esforçando."
A segunda semifinal, que foi a luta principal da noite, foi mais disputada e teve duelos nos três rounds. Bianca Sattelmayer teve maior controle no primeiro assalto, com bom desempenho na grade e na trocação em média distância. Yasmin Guimarães reagiu no segundo round, pressionando a rival contra a grade e dominando as ações no solo com joelhadas. O terceiro assalto foi equilibrado para as duas. Ao final dos 15 minutos, Bianca venceu por decisão dividida, com placares de 30-27, 28-29 e 29-28, chegando à sétima vitória consecutiva na carreira.
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