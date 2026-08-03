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Post de Poatan com música de término agita rumores com Lívia Andrade

Ambos não chegaram a se pronunciar sobre o assunto

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
03/08/2026 10:46
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Nunca houve confirmação de nenhum lado sobre um possível romance (Foto: Reprodução)
Nunca houve confirmação de nenhum lado sobre um possível romance (Foto: Reprodução)

Lívia Andrade e Alex "Poatan" Pereira voltaram a movimentar as redes sociais após rumores de um possível afastamento. Apontados há meses como um possível casal, os dois nunca confirmaram oficialmente um relacionamento e também não comentaram as recentes especulações sobre o suposto fim do affair.

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Poatan e Lívia Andrade já participaram de um programa de televisão juntos (Foto: Reprodução)
Poatan e Lívia Andrade já participaram de um programa de televisão juntos (Foto: Reprodução)

Possível afastamento de Lívia Andrade e Poatan

Os rumores ganharam força neste fim de semana depois que Poatan publicou um vídeo nos Stories do Instagram ao som da música "Tomara", de Pablo do Arrocha. O trecho compartilhado pelo ex-campeão do UFC diz:

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- "Tomara que você tenha feito a escolha certa, já que você diz que o meu amor não presta. Vou procurar alguém pra me fazer feliz, já que você não quis."

Apesar da repercussão nas redes sociais, Poatan não indicou que a publicação tenha qualquer relação com sua vida pessoal ou com Lívia Andrade.

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Enquanto isso, a apresentadora está em Ibiza, na Espanha. Em seu perfil nas redes sociais, Lívia compartilhou vídeos aproveitando o festival de música eletrônica Ushuaïa Ibiza, um dos mais tradicionais da ilha durante o verão europeu.

Possível relacionamento?

As especulações sobre um possível romance entre os dois começaram após aparições públicas em um evento de lutas realizado no Rio de Janeiro. Posteriormente, Lívia Andrade e Poatan também foram vistos juntos nos bastidores do Caldeirão do Huck, o que aumentou os rumores sobre um possível relacionamento.

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Em junho deste ano, Lívia viajou aos Estados Unidos para treinar ao lado do lutador. Na ocasião, publicou uma foto com Poatan e escreveu:

- O pontapé inicial foi dado hoje! E foi com um campeão, o time do Domingão já está pronto! Vai, Brasil.

Mesmo após diversas aparições juntos nos últimos meses, Lívia Andrade e Alex Poatan nunca assumiram publicamente um namoro.

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