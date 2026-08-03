Vasco x Fluminense lidera audiência na Copa do Brasil
Jogo entre Palmeiras e Fortaleza tem números similares
O jogo de ida entre Vasco e Fluminense pelas oitavas de final da Copa do Brasil liderou a audiência dos demais confrontos do mata-mata em TV aberta no Rio de Janeiro. A partida, disputada no sábado (1) no Maracanã, registrou 19 pontos de audiência na Globo, com 37% de participação sobre os televisores ligados durante a transmissão.
Na Grande São Paulo, o jogo marcou 13 pontos e 26% de participação, segundo dados da Kantar Ibope Media.
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No dia seguinte, o Palmeiras enfrentou o Fortaleza em partida exibida entre 16h e 17h55. Na Grande São Paulo, a transmissão registrou 13 pontos e 27% de participação, números próximos aos do clássico carioca na mesma praça. No Rio de Janeiro, o duelo alcançou 12 pontos e também anotou 27% de participação.
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Fluminense e Vasco levam empate para jogo de volta das oitavas da Copa do Brasil
Com a igualdade no placar, a decisão da vaga nas quartas de final ficou totalmente aberta para a partida de volta no Maracanã. Vasco e Fluminense voltam a se enfrentar nesta quarta-feira (5), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Quem vencer garante classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. Em caso de novo empate, a vaga será decidida nos pênaltis.
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