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Torcedores reagem à fala de Endrick sobre relação com Ancelotti: 'Óbvio'

Jogador falou no pós-jogo sobre a relação com o treinador

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
20/06/2026 19:45
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Endrick em treino da Seleção Brasileira nos Estados Unidos antes de amistoso contra o Egito
Endrick em treino da Seleção Brasileira nos Estados Unidos (Foto: Ira L. Black/AFP)

As declarações de Endrick após a vitória do Brasil sobre o Haiti, pela Copa do Mundo de 2026, repercutiram nas redes sociais e dividiram opiniões entre os torcedores. Ao defender Carlo Ancelotti e afirmar que o treinador vai fazer o melhor para o time, o atacante recebeu elogios pela postura, mas também foi alvo de críticas de parte dos internautas.

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  • Endrick entrando em Brasil x Haiti (Foto: Alexandre Brum/Agencia Enquadrar/Folhapress)

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    A ausência do atacante na estreia do Brasil, no empate diante do Marrocos, gerou debates entre torcedores e parte da imprensa durante a semana. No entanto, Endrick garantiu que não existe qualquer problema entre ele e Ancelotti.

    — Passei um ano com ele no Real. Graças a Deus pude fazer muitos jogos. Independentemente se foram cinco, dez ou quinze minutos, pude estar com ele no Real. Ele sabe o que eu faço quando entro, dou a minha vida pela equipe e ele sabe muito bem. Aqui na Seleção não é diferente — afirmou.

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    O camisa 19 voltou a trabalhar com Ancelotti após a passagem dos dois pelo Real Madrid e destacou a capacidade do treinador em tomar decisões pensando no coletivo.

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    — Ele é um grande treinador, tem cabeça. Agradeço muito a Deus por ele estar aqui, porque é um grande treinador. Ele não vai fazer o melhor para o Endrick, não vai fazer o melhor para a torcida, vai fazer o melhor para o time — foi sincero.

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    Endrick entrou aos 18 minutos do segundo tempo na vitória sobre o Haiti, substituindo Matheus Cunha. O atacante chegou a balançar as redes, mas o gol acabou sendo anulado por impedimento.

    Nas redes sociais, muitos torcedores elogiaram a maturidade do jovem de 19 anos. Comentários destacaram a postura do jogador diante das discussões sobre sua titularidade e a forma como tratou a concorrência no ataque brasileiro.

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    Veja a repercussão:

    Como foi o jogo

    Diante do adversário mais fraco do Grupo C, era de se esperar um Brasil ofensivo e um Haiti que concedesse poucos espaços. E as duas propostas foram vistas logo nos primeiros minutos. O problema é que Raphinha mais uma vez desperdiçava chances pela direita — e, quando acertou, marcou em impedimento —, e Vini Jr não conseguia ser agudo pela esquerda.

    Endrick entrando em Brasil x Haiti (Foto: Alexandre Brum/Agencia Enquadrar/Folhapress)

    A situação começou a mudar quando Paquetá parou de perder a bola no círculo-central e, assim como Casemiro, passou a acertar os passes em profundidade e lançamentos. Porque, na ausência ou incapacidade de criar no meio-campo, o Brasil passou a amassar o Haiti (no placar) na base da ligação direta. Através dela, o time de Carlo Ancelotti passou a criar oportunidades, e fechou o primeiro tempo vencedo por 3 a 0, gols de Matheus Cunha (duas vezes) e Vini Jr.

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    Com a vitória assegurada, a Seleção foi para o segundo tempo disposta a ampliar o placar e assegurar um bom saldo de gols — afinal, poderá ser esse o critério que irá definir o líder da chave na última rodada. Mas o Haiti melhorou seu posicionamento, fechou os espaços que dera na primeira parte do jogo e dificultou para o Brasil.

    Aos poucos, Carlo Ancelotti tratou de dar novo fôlego ao time. Endrick entrou em Brasil x Haiti e foi ovacionado pela torcida; ele chegou a marcar um gol, mas em impedimento. Martinelli, Danilo Santos e Ederson também foram chamados. Mas o Brasil seguiu sem conseguir criar chances claras, e nem mesmo os lançamentos que funcionaram no primeiro tempo resolveram no segundo. Para completar, Alisson ainda teve bastante trabalho para garantir que o time, enfim, encerrasse uma sequência de seis jogos sofrendo gols.

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