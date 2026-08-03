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Pai de Neymar analisa fala de Cuca: 'Talvez tenha sido infeliz'

Atacante deve atuar em Santos x Remo, na Copa do Brasil

PorJuliana YamaokaRio de Janeiro (RJ)
03/08/2026 21:21
Atualizado há 0 minutos
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Neymar Pai
Neymar pai comentou situação envolvendo Santos x Remo (Foto: Reprodução)

Neymar esteve entre os assuntos comentados nos últimos dias por conta da presença ou não no jogo contra o Remo, na Copa do Brasil. A partida acontece na noite desta terça-feira (4), em Belém, no Pará. Na noite desta segunda (3), o atleta comandou o leilão beneficente do Instituto Neymar Jr. O pai do jogador desabafou sobre o assunto.

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- As pessoas criam polêmicas em cima do Neymar, é muito difícil. Ele passou por uma recuperação de LCA e as pessoas já ficam falando sobre a próxima Copa, que é daqui a quatro anos. Vocês querem que o Neymar tenha certeza de como ele vai estar daqui quatro anos? Muita coisa pode acontecer - disse Neymar Pai.

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- O Neymar vai jogar amanhã. Quem falou que ele não iria jogar foi a imprensa. Talvez ele (Cuca) tenha sido infeliz na resposta dele. O jogo é só amanhã, graças a Deus nós temos voo privado e amanhã de manhã ele vai estar lá meio-dia almoçando com os atletas e descansando para o jogo à noite - completou.

Após o jogo de ida na Vila Belmiro, no último sábado (3), Cuca foi questionado se Neymar atuaria na partida de volta. Na oportunidade, o treinador do Santos afirmou que a diretoria do clube resolveria com o atleta. A declaração do técnico teve grande repercussão na imprensa e nas redes sociais.

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- Quanto ao leilão, é uma coisa dele e vêm pessoas do mundo todo. Deixo para que a diretoria resolva com ele. Da minha parte, é reavaliar neste domingo (2). Fazia tempo que não jogava uma partida inteira. Conversar com o jogador e, internamente, resolver - disse Cuca após o empate em 0 a 0.

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Cuca no comando do Santos diante do Remo. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
Cuca no comando do Santos diante do Remo (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
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