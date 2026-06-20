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Atuação de jogador do Palmeiras na Copa do Mundo encanta: 'Impressionante'

Jogador foi muito elogiado por torcedores nas redes sociais

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
20/06/2026 18:37
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Paraguai Copa do Mundo
Galarza comemora gol marcado pelo Paraguai (Foto: DEAN MOUHTAROPOULOS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

A atuação de Gustavo Gómez, do Palmeiras, na vitória do Paraguai sobre a Túrquia por 1 a 0, chamou muita atenção de torcedores nas redes sociais. O duelo na madrugada deste sábado (20) deixou a Seleção Paraguaia viva na Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá.

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    • Apesar de jogar com um jogador a menos desde a reta final do primeiro tempo, o Paraguai lutou e consegiu assegurar a vitória por 1 a 0 com gol de Matias Galarza, o mais rápido da Copa do Mundo. Gustavo Gómez, do Palmeiras, foi um dos destaques da partida.

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    A atuação do capitão do Alviverde e do Paraguai chamou atenção de torcedores do Verdão. Veja os comentários sobre o defensor depois da vitória heróica na Copa do Mundo abaixo:

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    Gustavo Gómez, do Palmeiras, reclama com o árbitro na Copa do Mundo (Foto: Patrick T. Fellon/AFP)
    Gustavo Gómez, do Palmeiras, reclama com o árbitro na Copa do Mundo (Foto: Patrick T. Fellon/AFP)

    Veja comentários sobre o defensor do Palmeiras

    Como foi o jogo

    No início do dia, na partida entre Marrocos x Escócia, Saibari (carrasco do Brasil) marcou um gol que foi, por horas, o mais rápido da Copa. O tento foi realizado com apenas um minuto e nove segundos de bola rolando. No entanto, no jogo entre Turquia x Paraguai, Galarza precisou de cinco segundos a menos, jogando a bola no barbante com o relógio marcando apenas minuto e quatro segundos.

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    Nos momentos seguintes ao gol paraguaio, a Albirroja seguiu com a pressão em cima da Turquia, com outras chances sendo criadas e bolas perigosas rondando a área turca. No entanto, ao final da primeira etapa, Miguel Almirón feriu aquela que ficou conhecida como "Lei Vini Jr". O jogador sul-americano cobriu sua boca e disse algo para um atleta turco, que rapidamente mobilizou seus companheiros para denunciar Almirón.

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    Com um a menos, o time de Gustavo Alfaro voltou para a segunda parte com uma montanha para escalar. Segurar o bom time turco com um jogador a menos. Por mais que tentasse, a Turquia não conseguiu furar o bloqueio paraguaio capitaneado por Gustavo Gómez, do Palmeiras, ficando pelo caminho com apenas duas partidas de Copa do Mundo e nenhum gol marcado.

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