Atuação de jogador do Palmeiras na Copa do Mundo encanta: 'Impressionante' Jogador foi muito elogiado por torcedores nas redes sociais

A atuação de Gustavo Gómez, do Palmeiras, na vitória do Paraguai sobre a Túrquia por 1 a 0, chamou muita atenção de torcedores nas redes sociais. O duelo na madrugada deste sábado (20) deixou a Seleção Paraguaia viva na Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá.

continua após a publicidade

Apesar de jogar com um jogador a menos desde a reta final do primeiro tempo, o Paraguai lutou e consegiu assegurar a vitória por 1 a 0 com gol de Matias Galarza, o mais rápido da Copa do Mundo. Gustavo Gómez, do Palmeiras, foi um dos destaques da partida.

➡️Atuação de Memphis Depay em Holanda x Suécia repercute: 'Nunca vi'

A atuação do capitão do Alviverde e do Paraguai chamou atenção de torcedores do Verdão. Veja os comentários sobre o defensor depois da vitória heróica na Copa do Mundo abaixo:

continua após a publicidade

Gustavo Gómez, do Palmeiras, reclama com o árbitro na Copa do Mundo (Foto: Patrick T. Fellon/AFP)

Veja comentários sobre o defensor do Palmeiras

Baita partida de Gustavo Gómez! 🔥



Passou confiança do início ao fim e segurou o ataque da Turquia, mesmo com um jogador a menos em campo.



Baila, Capitán! 🇵🇾🥊🔥 pic.twitter.com/CxEO2kdYKp — Palestrino SEP 🇮🇹🟢 (@Palestrino_info) June 20, 2026

ele é meu herói, tenha a impressão que se cair um meteoro no allianz ele devolve de cabeça pro espaço — lopesss (@diegolopessx) June 20, 2026

El partido de Gustavi Gomez fue impresionante! — Guly Rojas (@gulyces) June 20, 2026

Esse cara tem muita aura — °*. ｡Subaru Natsuki (@FallRonn) June 20, 2026

Como foi o jogo

No início do dia, na partida entre Marrocos x Escócia, Saibari (carrasco do Brasil) marcou um gol que foi, por horas, o mais rápido da Copa. O tento foi realizado com apenas um minuto e nove segundos de bola rolando. No entanto, no jogo entre Turquia x Paraguai, Galarza precisou de cinco segundos a menos, jogando a bola no barbante com o relógio marcando apenas minuto e quatro segundos.

+ Aposte em gols do Palmeiras!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

Nos momentos seguintes ao gol paraguaio, a Albirroja seguiu com a pressão em cima da Turquia, com outras chances sendo criadas e bolas perigosas rondando a área turca. No entanto, ao final da primeira etapa, Miguel Almirón feriu aquela que ficou conhecida como "Lei Vini Jr". O jogador sul-americano cobriu sua boca e disse algo para um atleta turco, que rapidamente mobilizou seus companheiros para denunciar Almirón.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que acontece fora das 4 linhas

Com um a menos, o time de Gustavo Alfaro voltou para a segunda parte com uma montanha para escalar. Segurar o bom time turco com um jogador a menos. Por mais que tentasse, a Turquia não conseguiu furar o bloqueio paraguaio capitaneado por Gustavo Gómez, do Palmeiras, ficando pelo caminho com apenas duas partidas de Copa do Mundo e nenhum gol marcado.