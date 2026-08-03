Dublagem flagra denúncia de Hugo Souza em Internacional x Corinthians
Equipes se enfrentam pelas oitavas de final da Copa do Brasil
O Corinthians perdeu para o Internacional por 2 a 0, no último domingo (2), no Beira-Rio, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O confronto foi marcado por polêmicas de arbitragem. Nas redes sociais, o dublador Gustavo Machado expôs uma denúncia do goleiro Hugo Souza dentro de campo.
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Após o apito final, o arqueiro do clube paulista se mostrou extremamente revoltado com a arbitragem. Ele precisou de ajuda da comissão técnica do Corinthians para poder deixar o campo. Em meio a confusão, Hugo Souza virou para o treinador Fernando Diniz e fez uma denúncia grave.
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Conforme a leitura labial de Gustavo Machado, o goleiro acusou o árbitro Alex Gomes Stefano de ameaçar o lateral Matheus Bidu. Veja abaixo:
— Você sabe o que ele falou para o Matheus? Ele falou, quando o Matheus foi reclamar: "Quero ver você fazer isso lá fora". Chamando o Matheus para mão. Que p*** é essa? Ele não pode fazer isso não — disse o goleiro do Timão.
Dublagem de Hugo Souza revoltado com arbitragem na Copa do Brasil 🔥 pic.twitter.com/xKi5TbFXK0— Gustavo Machado (@gustavomachadog) August 3, 2026
Como foi Internacional x Corinthians?
Texto por: Giselly Corrêa
O Corinthians começou valorizando a posse de bola e tentando construir as jogadas desde o campo de defesa. Logo no primeiro minuto, Breno Bidon arriscou de fora da área e obrigou Matheus Cunha a fazer boa defesa, dando a impressão de que os visitantes poderiam controlar o confronto.
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O Internacional, porém, manteve a estratégia de esperar o adversário e explorar os espaços deixados nas transições. Aos seis minutos, Bernabei apareceu pela esquerda e finalizou por cima. A melhor oportunidade da primeira etapa veio aos 37, quando Gabriel Paulista errou na saída de bola, Carbonero arrancou livre e ficou cara a cara com Hugo Souza, que fez grande defesa para evitar o gol colorado.
Apesar de trocar muitos passes e permanecer mais tempo com a bola, o Corinthians encontrou dificuldades para transformar o domínio territorial em chances claras. Kaio César e Raniele ainda tentaram em finalizações sem direção, enquanto o Inter levou mais perigo sempre que acelerava os contra-ataques.
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O panorama da partida mudou completamente após o intervalo. O Corinthians voltou tentando manter a posse e chegou a assustar em chute de Kaio César, que passou perto do gol defendido por Matheus Cunha.
Mas o Internacional cresceu na partida e passou a ocupar o campo ofensivo. Aos 15 minutos, após cobrança de escanteio, a defesa corintiana não conseguiu afastar o perigo. A bola sobrou para Matheus Bahia, que dominou dentro da área e finalizou de perna direita para abrir o placar no Beira-Rio.
Sem conseguir reagir, o Corinthians voltou a sofrer poucos minutos depois. Aos 19, Bruno Gomes recebeu na área, passou por Gustavo Henrique e foi derrubado. O árbitro marcou pênalti, confirmado após rápida checagem. Na cobrança, Alan Patrick deslocou Hugo Souza e ampliou a vantagem colorada aos 21 minutos.
Em busca de uma reação, Fernando Diniz promoveu alterações na equipe. Lingard entrou na vaga de André, enquanto Matheus Pereira substituiu Breno Bidon. O Corinthians até conseguiu uma boa falta na entrada da área após jogada de Lingard, mas não encontrou espaços para diminuir o prejuízo.
Com a vantagem construída, o Internacional administrou o resultado, controlou as ações e ainda levou perigo em alguns contra-ataques. O Corinthians, por sua vez, manteve a posse de bola, mas voltou a esbarrar na falta de criatividade no último terço e pouco exigiu o goleiro Matheus Cunha.
Ao apito final, o 2 a 0 refletiu a eficiência do Internacional na etapa final e castigou um Corinthians que teve mais posse de bola durante boa parte do confronto, mas voltou a cometer erros na saída de jogo e foi pouco efetivo ofensivamente.
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