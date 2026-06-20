Veja opções de Ancelotti para a Seleção com ausência de Raphinha Atacante do Barcelona sente lesão na partida com o Haiti

FILADÉLFIA, PA (EUA) - A lesão no músculo posterior da coxa direita de Raphinha vai obrigar o técnico Carlo Ancelotti a mexer mais uma vez na Seleção Brasileira — o que significa que, para o jogo com a Escócia, na quarta-feira (24), será a 14ª escalação diferente em 14 jogos sob o comando do treinador. O atacante do Barcelona é um dos titulares de Ancelotti, que agora terá de optar por alguém do banco para a terceira partida na Copa do Mundo. Para isso, o técnico tem três jogadores já testados e uma novidade: Neymar.

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Dentre as opções para o lugar de Raphinha que Ancelotti já conhece, quem larga na frente é Luiz Henrique, que apesar de não ser titular é um dos que mais jogaram sob o comando do técnico — esteve em campo em dez partidas do Brasil nesta Era Ancelotti. O atacante jogou cerca de 40 minutos na partida de estreia da Seleção na Copa, diante do Marrocos, mas, diferentemente de outras vezes, teve atuação discreta.

Outra alternativa é lançar mão de Rayan, que foi justamente quem Ancelotti chamou para substituir Raphinha no jogo com o Haiti. O ex-jogador do Vasco entrou pela direita e tentou fazer movimentação semelhante a do atacante do Barcelona, mas pareceu sentir o peso de uma primeira partida de Copa do Mundo e não foi bem.

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Luiz Henrique é uma das opções de Ancelotti para o lugar de Raphinha (Foto: Timothy A. Clary/AFP)

Desejo de grande parte da torcida, "Endrick é outra coisa", para fazer uso das palavras do próprio Carlo Ancelotti. O atacante é muito elogiado pelo treinador, mas não desempenha a mesma função tática que o técnico projeta pelo lado direito do ataque.

Há o caso de Neymar, cujo talento indiscutível briga diretamente com os problemas físicos. O atacante voltou a treinar com bola ao longo da semana e será relacionado para o jogo com a Escócia, na quarta-feira. Mas o longo tempo parado e a necessidade de recolocá-lo aos poucos impede que ele seja titular — ou, pelo menos, garante que ele não terá condições de jogar toda a partida.

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Uma última alternativa é Gabriel Martinelli. O atacante do Arsenal joga habitualmente pela esquerda do ataque, mas já desempenhou função pelo meio e, dependendo da necessidade, por ser deslocado para a direita. Diante do Haiti, ele entrou no segundo tempo e jogou pela oitava vez sob o comando de Ancelotti, mas teve atuação apagada. Ainda assim, está entre as opções de Carlo Ancelotti para substituir Raphinha.

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