AO VIVO: assista ao 6º Leilão do Instituto Neymar Jr.
Repórteres recebem convidados no tapete vermelho do evento
O canal oficial de Neymar no YouTube transmite o tapete vermelho do 6º Leilão do Instituto Neymar Jr., evento beneficente voltado à arrecadação de recursos para os projetos sociais desenvolvidos pela instituição. A cobertura acompanha a chegada dos convidados ao evento.
Os jornalistas Lilly Nascimento e Edu Elias estarão no local realizando entrevistas com personalidades, parceiros e participantes, além de mostrar os bastidores da cerimônia diretamente do tradicional tapete verde.
📱Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Mais detalhes sobre o leilão do Instituto Neymar Jr.
Realizado no Suhai Music Hall, em São Paulo, o evento marca os 11 anos do Instituto Projeto Neymar Jr., organização que desenvolve iniciativas voltadas ao atendimento de crianças, adolescentes e suas famílias. O leilão reúne patrocinadores, parceiros e convidados em uma noite dedicada à captação de recursos para a manutenção e ampliação das ações sociais promovidas pela entidade.
O leilão é destinado exclusivamente a patrocinadores e convidados, com toda a representação e comercialização dos lotes conduzidas pela equipe do Instituto Projeto Neymar Jr.
Criado em 2015, o Instituto desenvolve projetos nas áreas de educação, esporte, cultura e qualificação profissional, atendendo moradores da região de Praia Grande, no litoral paulista.
Além da cobertura do leilão, a transmissão dará destaque às ações sociais desenvolvidas pela instituição e ao objetivo da arrecadação, que busca garantir a continuidade dos programas oferecidos ao longo do ano.
Fora de Campo
Romário tenta reverter penhora de valores a receber da CazéTVHá 7 minutos
Fora de Campo
Sensação da Copa, atleta marca em sua estreia por novo timeHá 42 minutos
Fora de Campo
Ator processa Casimiro e CazéTV por danos morais; entendaHá 46 minutos
Fora de Campo
Vasco x Fluminense lidera audiência na Copa do BrasilHá 1 hora
Fora de Campo
Semifinais do 'Fight do Milhão' garantem à TV Globo a maior audiência da temporadaHá 2 horas
Fora de Campo
Neto questiona Memphis sobre volta ao Corinthians: 'Por que não veio antes?'Há 4 horas
Mais LANCE!