AO VIVO: assista ao 6º Leilão do Instituto Neymar Jr. Repórteres recebem convidados no tapete vermelho do evento

O canal oficial de Neymar no YouTube transmite o tapete vermelho do 6º Leilão do Instituto Neymar Jr., evento beneficente voltado à arrecadação de recursos para os projetos sociais desenvolvidos pela instituição. A cobertura acompanha a chegada dos convidados ao evento.

Os jornalistas Lilly Nascimento e Edu Elias estarão no local realizando entrevistas com personalidades, parceiros e participantes, além de mostrar os bastidores da cerimônia diretamente do tradicional tapete verde.

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Mais detalhes sobre o leilão do Instituto Neymar Jr.

Realizado no Suhai Music Hall, em São Paulo, o evento marca os 11 anos do Instituto Projeto Neymar Jr., organização que desenvolve iniciativas voltadas ao atendimento de crianças, adolescentes e suas famílias. O leilão reúne patrocinadores, parceiros e convidados em uma noite dedicada à captação de recursos para a manutenção e ampliação das ações sociais promovidas pela entidade.

O leilão é destinado exclusivamente a patrocinadores e convidados, com toda a representação e comercialização dos lotes conduzidas pela equipe do Instituto Projeto Neymar Jr.

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Criado em 2015, o Instituto desenvolve projetos nas áreas de educação, esporte, cultura e qualificação profissional, atendendo moradores da região de Praia Grande, no litoral paulista.

Além da cobertura do leilão, a transmissão dará destaque às ações sociais desenvolvidas pela instituição e ao objetivo da arrecadação, que busca garantir a continuidade dos programas oferecidos ao longo do ano.

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