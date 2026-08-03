Jimmy Butler leva susto com cobra em truque de mágica durante as férias
Jogador está com o joelho lesionado
Jimmy Butler, jogador norte-americano do Golden State Warriors, da NBA, foi pego de surpresa por um mágico durante as suas férias. O ala levou um susto quando uma serpente apareceu em meio a um baralho de cartas.
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Durante a brincadeira, o profissional pede a Jimmy que assopre o 'deck' algumas vezes enquanto tenta ludibriar o jogador. Após algum tempo, faz surgir uma cobra dentro de uma das cartas, assustando o atleta, que vai ao chão.
Veja o vídeo de Jimmy Butler levando susto com a serpente:
O Jimmy Butler se assustando com a cobra saindo da caixa do baralho— NBA da bad (@NBAdabad) August 2, 2026
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/KRCxZUqyYw
Jimmy Butler é acionista de equipe de futebol nos EUA
Um dos jogadores da NBA que mais mostram relação com o futebol é Jimmy Butler. E o ala do Golden State Warriors levou a paixão pela bola no campo, e não na quadra, a outro nível: ele se tornou investidor minoritário do San Diego Wave FC, equipe de futebol feminino fundada em 2021 e que disputa a NWSL (National Women's Soccer League).
- O futebol é uma paixão minha há muito tempo, e fazer parte do jogo de uma forma significativa sempre foi um sonho. San Diego se tornou uma cidade próxima ao meu coração, e tenho orgulho de investir em um clube que está ultrapassando limites, construindo algo duradouro e definindo um novo padrão para o que o esporte feminino pode ser, dentro e fora de campo - afirmou Butler, na NBA desde 2011.
Aos 36 anos, o ala participou de 15 temporadas na principal liga de basquete do mundo, e com currículo recheado, mesmo sem título: Seis vezes eleito All-Star, cinco vezes escolhido para o All-NBA Team e outras cinco vezes para o NBA All-Defensive Team. Butler ganhou também o prêmio de maior evolução em 2015, liderou a liga em roubos de bola em 2021 e participou de duas finais da NBA. Além disso, tem uma medalha de ouro olímpica.
- Jimmy é um competidor e visionário que compartilha nossos valores e nossa ambição de fazer este clube crescer. Ele traz uma perspectiva global, um profundo respeito pela jornada do atleta e um espírito criativo que complementa perfeitamente o que estamos construindo aqui no Wave FC - elogiou Lauren Leichtman, dona do San Diego Wave.
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