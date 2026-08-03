Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Jimmy Butler leva susto com cobra em truque de mágica durante as férias

Jogador está com o joelho lesionado

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
03/08/2026 11:57
Favorite o Lance! no Google
Jimmy Butler, da NBA, durante truque de mágica em suas férias
Jimmy Butler levou um susto com uma cobra (Foto: Reprodução)

Jimmy Butler, jogador norte-americano do Golden State Warriors, da NBA, foi pego de surpresa por um mágico durante as suas férias. O ala levou um susto quando uma serpente apareceu em meio a um baralho de cartas.

➡️'Arrogante modesto': Shaq define escolha de LeBron James por 76ers

Durante a brincadeira, o profissional pede a Jimmy que assopre o 'deck' algumas vezes enquanto tenta ludibriar o jogador. Após algum tempo, faz surgir uma cobra dentro de uma das cartas, assustando o atleta, que vai ao chão.

continua após a publicidade

Veja o vídeo de Jimmy Butler levando susto com a serpente:

MINNEAPOLIS, MN - MAY 8: Jimmy Butler #10 of the Golden State Warriors shoots a free throw during the game against the Minnesota Timberwolves during Round 2 Game 2 of the 2025 NBA Playoffs on May 8, 2025 at Target Center in Minneapolis, Minnesota. NOTE TO USER: User expressly acknowledges and agrees that, by downloading and or using this Photograph, user is consenting to the terms and conditions of the Getty Images License Agreement. Mandatory Copyright Notice: Copyright 2025 NBAE Jesse D. Garrabrant/NBAE via Getty Images/AFP (Photo by Jesse D. Garrabrant / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)
Jimmy Butler chegou ao Golden State Warriors em 2025 (Foto: Jesse D. Garrabrant / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)

Jimmy Butler é acionista de equipe de futebol nos EUA

Um dos jogadores da NBA que mais mostram relação com o futebol é Jimmy Butler. E o ala do Golden State Warriors levou a paixão pela bola no campo, e não na quadra, a outro nível: ele se tornou investidor minoritário do San Diego Wave FC, equipe de futebol feminino fundada em 2021 e que disputa a NWSL (National Women's Soccer League).

- O futebol é uma paixão minha há muito tempo, e fazer parte do jogo de uma forma significativa sempre foi um sonho. San Diego se tornou uma cidade próxima ao meu coração, e tenho orgulho de investir em um clube que está ultrapassando limites, construindo algo duradouro e definindo um novo padrão para o que o esporte feminino pode ser, dentro e fora de campo - afirmou Butler, na NBA desde 2011.

continua após a publicidade

Aos 36 anos, o ala participou de 15 temporadas na principal liga de basquete do mundo, e com currículo recheado, mesmo sem título: Seis vezes eleito All-Star, cinco vezes escolhido para o All-NBA Team e outras cinco vezes para o NBA All-Defensive Team. Butler ganhou também o prêmio de maior evolução em 2015, liderou a liga em roubos de bola em 2021 e participou de duas finais da NBA. Além disso, tem uma medalha de ouro olímpica.

- Jimmy é um competidor e visionário que compartilha nossos valores e nossa ambição de fazer este clube crescer. Ele traz uma perspectiva global, um profundo respeito pela jornada do atleta e um espírito criativo que complementa perfeitamente o que estamos construindo aqui no Wave FC - elogiou Lauren Leichtman, dona do San Diego Wave.

continua após a publicidade

🤑 Aposte em jogos da NBA! Clique e saiba mais!
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições

Tudo sobre
Sugerida para você!
Neymar comenta ausência de ídolos brasileiros em lista (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Fora de Campo

Neymar cobra ausência de brasileiros em lista no Instagram

Há 23 minutos
Goleiro Vozinha em sua chegada ao Chile para se apresentar ao Colo-Colo

Fora de Campo

Vozinha desembarca para se apresentar no Colo-Colo e viraliza: 'Impressionante'

Há 46 minutos
Nunca houve confirmação de nenhum lado sobre um possível romance (Foto: Reprodução)

Fora de Campo

Post de Poatan com música de término agita rumores com Lívia Andrade

Há 1 hora
Atuação de Endrick repercute na imprensa espanhola (Foto: X/@realmadrid)

Fora de Campo

Jornais espanhóis avaliam atuação de Endrick após retorno ao Real Madrid

Há 1 hora
Neto durante o programa Donos da Bola da Band

Fora de Campo

Neto aponta culpado em derrota do Corinthians diante do Internacional

Há 6 horas
Mauro Cezar comentou possível ausência de Neymar em partida decisiva do Santos contra o Remo na Copa do Brasil

Fora de Campo

Mauro Cezar critica possível ausência de Neymar: 'Constrangedor'

Há 6 horas
Mais LANCE!
Felipe Melo durante programa do Sportv com microfone na mão

Felipe Melo analisa novo embate entre Flamengo e Palmeiras: 'Estratégia'

Hugo Souza em Internacional x Corinthians pela Copa do Brasil

Hugo Souza vira alvo em Internacional x Corinthians: 'Bizarro'

Jesse Lingard em ação durante partida do Corinthians

Lingard vira assunto em derrota do Corinthians: 'Não precisava'

Técnico Fernando Diniz durante treino do Corinthians

Torcedores mandam recado a Fernando Diniz após Internacional x Corinthians

Porto Alegre, RS, 02.08.2026: FUTEBOL- Alan Patrick do Internacional e Rodrigo Garro do Corinthians, pelo jogo de ida pelas das oitavas de final da Copa do Brasil, realizado no estádio Beira-Rio, na noite deste domingo (02), em Porto Alegre, RS.

Especialista analisa polêmica de pênalti em Inter x Corinthians

Internacional x Corinthians pela Copa do Brasil

Polêmica em Internacional x Corinthians gera debate: 'Sacanagem'

Após reatarem, Virginia e Vini Jr passam férias juntos (Foto: Reprodução)

Vini Jr deixa de seguir 175 perfis e nomes de famosas nas redes

PC Oliveira concordou com a decisão da arbitragem em Palmeiras x Cruzeiro (Foto: Divulgação Globo)

PC Oliveira analisa polêmica em Palmeiras x Fortaleza

Arias em ação durante Palmeiras x Fortaleza pela Copa do Brasil

Atuação de Arias em Palmeiras x Fortaleza ganha destaque: 'Barbaridade'

Maurício, meia do Palmeiras comemorando gol em partida contra o Fortaleza na Copa do Brasil

Maurício chama atenção em Palmeiras x Fortaleza: 'Que fase'

Maurício em ação pelo Palmeiras contra o Fortaleza pela Copa do Brasil

Veja gols em Palmeiras x Fortaleza: Maurício, Arias e Flaco marcam

Reinier em Vasco x Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Reinier se posiciona após polêmica em Atlético-MG x Juventude

Palmeiras x Fortaleza em confronto das oitavas de final da Copa do Brasil

Torcedores pedem cartão vermelho em Palmeiras x Fortaleza: 'Todo jogo'

Caio Ribeiro revela superstição como jogador, e hoje, comentarista. (Foto: Reprodução)

Voz de Caio Ribeiro preocupa em Palmeiras x Fortaleza: 'Alguém socorre'