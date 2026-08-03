Neymar cobra ausência de brasileiros em lista no Instagram
Atacante criticou a ausência de Rogério Ceni e Marcos na lista
A repercussão de uma lista com os maiores goleiros da história do futebol movimentou as redes sociais e contou com comentários de Neymar na publicação. O camisa 10 do Santos questionou a ausência de dois ídolos do futebol brasileiro após um perfil publicar um ranking em formato de pirâmide com 28 nomes considerados os melhores da posição.
Na publicação, o topo da lista é ocupado pelo soviético Lev Yashin, único goleiro a conquistar a Bola de Ouro, seguido por nomes como Gianluigi Buffon e Manuel Neuer. Entre os brasileiros lembrados aparecem Alisson, Dida e Taffarel. A ausência de Rogério Ceni e Marcos, porém, chamou a atenção de Neymar.
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Comentário de Neymar cobrando pela presença de brasileiros
Os dois ex-goleiros fizeram parte do elenco da Seleção Brasileira campeã da Copa do Mundo de 2002. Marcos foi o titular durante toda a campanha do pentacampeonato, enquanto Rogério Ceni integrou o grupo convocado por Luiz Felipe Scolari.
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O comentário de Neymar rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais. A maioria dos torcedores concordou com a opinião do jogador e defendeu que Rogério Ceni e Marcos deveriam estar entre os maiores goleiros da história, principalmente pelas trajetórias construídas em São Paulo e Palmeiras, clubes nos quais se tornaram ídolos.
Além de Buffon, Neuer, Alisson, Dida e Taffarel, a lista também reúne outros nomes de destaque do futebol mundial, como Keylor Navas, tricampeão da Champions League pelo Real Madrid, além de goleiros que seguem em atividade, casos de Thibaut Courtois e Jan Oblak.
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