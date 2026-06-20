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Gol perdido por Enner Valencia em Equador x Curaçao gera revolta: 'Inacreditável'

Jogador desperdiçou uma grande chance no início da primeira etapa

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
20/06/2026 21:19
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Enner Valencia perdeu uma chance inacreditável em Equador x Curaçao. (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)
Enner Valencia perdeu uma chance inacreditável em Equador x Curaçao. (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

O atacante Enner Valencia protagonizou um dos primeiros lances de perigo de Equador e Curaçao, neste sábado (20), pela segunda rodada do Grupo E da Copa do Mundo de 2026. Cara a cara com o goleiro Room, o camisa 13 desperdiçou uma oportunidade clara e acabou virando alvo de críticas nas redes sociais.

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    A jogada aconteceu aos dois minutos do primeiro tempo. Curaçao adiantou a marcação e deixou espaços nas costas da defesa. O Equador recuperou a bola e encontrou Enner Valencia em profundidade. O atacante dominou livre dentro da área e finalizou forte, mas o goleiro Eloy Room fez grande defesa e evitou a abertura do placar.

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    Veja o lance:

    O lance rapidamente repercutiu entre os torcedores, que lamentaram a chance desperdiçada pelo principal nome da seleção equatoriana.

    Veja a repercussão:

    O Equador entrou em campo pressionado após a derrota por 1 a 0 para a Costa do Marfim na estreia. A equipe de Sebastián Beccacece ainda busca os primeiros pontos no Mundial e precisa da vitória para seguir sonhando com uma vaga.

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    Equador e Curaçao se enfrentam pela segunda rodada do Grupo E da Copa do Mundo 2026 (Arte: Lance!)

    Já Curaçao tenta se recuperar da goleada sofrida por 7 a 1 para a Alemanha na primeira rodada. Estreante em Copas do Mundo, a seleção caribenha adota uma postura mais defensiva e aposta nos contra-ataques para surpreender os sul-americanos.

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