Gol perdido por Enner Valencia em Equador x Curaçao gera revolta: 'Inacreditável' Jogador desperdiçou uma grande chance no início da primeira etapa

O atacante Enner Valencia protagonizou um dos primeiros lances de perigo de Equador e Curaçao, neste sábado (20), pela segunda rodada do Grupo E da Copa do Mundo de 2026. Cara a cara com o goleiro Room, o camisa 13 desperdiçou uma oportunidade clara e acabou virando alvo de críticas nas redes sociais.

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A jogada aconteceu aos dois minutos do primeiro tempo. Curaçao adiantou a marcação e deixou espaços nas costas da defesa. O Equador recuperou a bola e encontrou Enner Valencia em profundidade. O atacante dominou livre dentro da área e finalizou forte, mas o goleiro Eloy Room fez grande defesa e evitou a abertura do placar.

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Veja o lance:

02' | 𝐄𝐍𝐍𝐄𝐑 𝐕𝐀𝐋𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀 GOES CLOSE! 😱



𝐄𝐧𝐧𝐞𝐫 𝐕𝐚𝐥𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 is completely through on goal, but the goalkeeper comes up with a huge save to deny the opener! 🧤⚽#Ecuador 0 - 0 #Curacao pic.twitter.com/M59iW6Qj4M — 𝓟𝓐𝓣 🗽 (@Darts2Leek) June 21, 2026

O lance rapidamente repercutiu entre os torcedores, que lamentaram a chance desperdiçada pelo principal nome da seleção equatoriana.

Veja a repercussão:

Enner Valencia: INACREDITÁVEL. — DataFut (@DataFutebol) June 21, 2026

Enner Valencia é inacreditável demais kkkkkkk pic.twitter.com/fbuG2TAabL — Sincerão (@oficialsincerao) June 21, 2026

é incrível. ele SEMPRE está na cena do crime



dois minutos de jogo e o Enner Valência já perdeu um gol cara a cara com o goleiro



ídolo do Fluminense 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/ijqI8m4b3v — Central do Braga (@CentralDoBrega) June 21, 2026

Sempre ele na cena da ocorrência kkkkkkkkkkkkkkkkk



Maior bagre da história — Soccer News Do Fla (@SoccerNewsFla) June 21, 2026

O Equador entrou em campo pressionado após a derrota por 1 a 0 para a Costa do Marfim na estreia. A equipe de Sebastián Beccacece ainda busca os primeiros pontos no Mundial e precisa da vitória para seguir sonhando com uma vaga.

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Equador e Curaçao se enfrentam pela segunda rodada do Grupo E da Copa do Mundo 2026 (Arte: Lance!)

Já Curaçao tenta se recuperar da goleada sofrida por 7 a 1 para a Alemanha na primeira rodada. Estreante em Copas do Mundo, a seleção caribenha adota uma postura mais defensiva e aposta nos contra-ataques para surpreender os sul-americanos.

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